Пијан испред кафане извадио лук и стријелу

Полиција је у ноћи са суботе на недјељу око 1.50 часова интервенисала испред једног угоститељског објекта у Велики код Пожеге након што је двадесетдеветогодишњи мушкарац, под дејством алкохола, извадио лук и стријелу из торбе.
Како је саопштила Полицијска управа Пожешко-славонска, алкотестом је утврђено да мушкарац има 0,97 промила алкохола у крви.
Због ризика да би могао да настави са чињењем прекршаја, полиција га је смјестила у посебну просторију док не прође дејство алкохола.
Он се терети за прекршај Закона о набављању и држању оружја од стране грађана, преноси Индекс.
