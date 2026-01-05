Logo
Пијан испред кафане извадио лук и стријелу

Индекс

05.01.2026

06:35

Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Полиција је у ноћи са суботе на недјељу око 1.50 часова интервенисала испред једног угоститељског објекта у Велики код Пожеге након што је двадесетдеветогодишњи мушкарац, под дејством алкохола, извадио лук и стријелу из торбе.

Како је саопштила Полицијска управа Пожешко-славонска, алкотестом је утврђено да мушкарац има 0,97 промила алкохола у крви.

експлозија швајцарска

Свијет

Познат идентитет младића из БиХ повријеђеног у пожару у Швајцарској

Због ризика да би могао да настави са чињењем прекршаја, полиција га је смјестила у посебну просторију док не прође дејство алкохола.

Он се терети за прекршај Закона о набављању и држању оружја од стране грађана, преноси Индекс.

