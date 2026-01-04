Шокантан снимак: Радник обезбјеђења монструозно претукао младића

Извор:
АТВ
04.01.2026
18:58
Друштвеним мрежама шири се узнемирујући снимак претученог младића испред познатог кафића у Савској улици у Загребу.
Инцидент се, према незваничним информацијама, догодио у новогодишњој ноћи са сриједе на четвртак.
На снимку се види младић како сједи на трамвајској станици Присавље, а из главе му шикља крв у толикој мјери да му се лице не разазнаје.
"Дигни главу, брате, као да си из хорора изашао. Брате, немам појма", каже особа која је снимала.
Претучени младић потом објашњава да га је напао радник обезбјеђења, а у том тренутку долази непознати мушкарац и поново креће да га удара у главу.
Претучени младић каже обезбјеђењу "добро је, бураз", али он наставља да га удара, због чега младић на крају почиње да бјежи.
Из ПУ загребачке су за "нет.хр" потврдили да су запримили дојаву о овом инциденту у новогодишњој ноћи, око 1.30.
На мјесту догађаја затекли су повријеђеног младића, док се непознати мушкарац, који га је претукао, удаљио у непознатом смјеру.
Изузетно узнемирујући снимак објављен је на Фејсбуку.
