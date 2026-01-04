Logo
Сутра на снази црвени метеоаларм

04.01.2026

18:44

У Црној Гори ће у понед‌јељак, 5. јануара, на подручју цијеле земље бити на снази црвени метеоаларм, а метеоролози су најавили обилну кишу, јак ветар и грмљавину, јавили су данас црногорски медији.

"У јужним областима биће услова за појаву грмљавине. У вишим планинским пределима на сјеверу могућ је снијег или сусњежица. Мјестимично се очекују велике количине падавина. Ветар умјерен до јак, понегде и веома јак, углавном јужни", наводи се у саопштењу црногорског хидрометеоролошког завода, преноси Тан‌југ.

Снијег, пут

Друштво

Обустављен саобраћај за теретна возила на више дионица

За Подгорицу је прогнозирано облачно и кишовито вријеме, уз услове за повремене пљускове и грмљавину.

