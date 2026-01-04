Logo
Снијег паралисао Хрватску, на снази забране саобраћаја

Извор:

Индекс

04.01.2026

11:38

Коментари:

0
Снијег паралисао Хрватску, на снази забране саобраћаја
Фото: АТВ

Коловози у Хрватској су мокри и клизави у већем дијелу земље. Снијег пада мјестимично у Лици, Горском котару, централној Хрватској и Славонији.

Због ниских температура могућа је поледица. Због јаког ветра у приобаљу на снази су ограничења за поједине групе возила на Јадранској магистрали (ДЦ8). Путеви у Лици и Славонији прекривени су снијегом, као и ауто-путеви.

Снијег- Србија-03102025

Србија

МУП издао хитно упозорење возачима

– Позивамо возаче да брзину и начин вожње прилагоде условима на путу, припазе на безбједну удаљеност између возила и не крећу на пут без зимске опреме – јавља Хрватски аутоклуб (ХАК). Због зимских услова на снази је забрана саобраћаја за камионе с приколицама и шлепере с полуприколицама, као и за возила без зимске опреме на појединим путевима у Лици.

Какво се вријеме очекује наредних дана?

Данас се у Хрватској очекује претежно облачно вријеме уз честе падавине. На копну ће у многим крајевима падати сусњежица и снијег, при чему се понегде може формирати и сњежни покривач. Највећа вјероватноћа за снежни покривач је у Горској Хрватској и у деловима источне Хрватске, гдје би снег могао бити постојанији и интензивнији, стоји у прогнози Државног хидрометеоролошког завода (ДХМЗ).

На Јадрану ће преовладавати киша, местимично и израженија, а у Далмацији треба рачунати на обилније пљускове праћене грмљавином. Најмање падавина очекује се на северном Јадрану и на сјеверозападу земље, гдје би повремено могло бити и краћих затишја или слабијих падавина.

Авион

Свијет

Отежана полијетања и слијетања авиона широм Грчке

Вјетар ће на копну бити слаб до умјерен сјеверни и сјевероисточни, што ће додатно појачавати осјећај хладноће. На сјеверном и дијелу средњег Јадрана дуваће умјерена до јака бура, а подно Велебита могући су и олујни удари, па је потребан опрез у саобраћају, нарочито на путевима изложеним бочном вјетру. На крајњем југу земље преовладаваће јак јужни и југозападни вјетар, што ће уз нестабилно вријеме локално појачавати пљускове.

Што се температура тиче, на копну ће бити хладно, углавном између -2 и 2 °Ц, па ће се снијег и сусњежица мјестимично задржавати, а локално су могући и клизави коловози. На сјеверном и дијелу средњег Јадрана очекује се 5 до 10 степени, док ће у остатку приобаља и на југу бити осетно топлије, углавном између 11 и 15 степени.

