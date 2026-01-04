МУП издао хитно упозорење возачима

Извор:
Танјуг
04.01.2026
11:32
Коментари:0
Министарство унутрашњих послова Србије упутило је данас апел свим учесницима у саобраћају да током наредних дана буду опрезни у вожњи због снијега и да без пријеке потребе не крећу на пут.
"Апелујемо на возаче да без преке потребе не крећу на пут, а уколико путовање не могу да одложе, да се увере да је возило технички исправно и опремљено зимском опремом, укључујући ланце за снег", навео је МУП у објави на Инстаграм налогу.
Додао је да се у наредна четири дана очекују ледена киша и влажан снијег, због чега коловози могу бити "клизави и непредвидиви", посебно у централним дијеловима земље.
"У празничним данима, када је на путевима већи број возила, могућа су успорена кретања и повремене гужве. У таквим условима, важно је смањити брзину, повећати одстојање и вожњу прилагодити стању пута. Возите смирено и без журбе. Циљ пута није брзина, већ сигуран долазак", навео је МУП, преноси Танјуг.
