Чеда Јовановић открио шта му је Милошевић посљедње рекао

Извор:
Информер
03.01.2026
21:35
Чедомир Јовановић открио је за "Информер" детаље о посљедњим данима на слободи некадашњег предсједника Србије и Југославије, Слободана Милошевића, као и шта се дешавало током кобних ноћи у вили "Мир" непосредно пред његово изручење Хагу, као и које су му тада биле посљедње ријечи.
Јовановић је најприје истакао како ствари нису могле да се одиграју другачије.
"Догађаји нису могли другачије да се одвију осим уколико нису подразумијевале крвопролиће. Срећом смо имали довољно разума, а тај пут и судбина су дефинисани много раније. Мислим на све околности, грешке које је Милошевић као политичар учинио, али и друштвене грешке... Погледајте шта је све послије тога остало и биће вам јасније, сва политичка убистава, све оно што се дешавало послије ратова, све је водило ка једном таквом распаду", истакао је Јовановић.
Потом је у детаље открио како су изгледале ноћи у вили "Мир" које су одредиле судбину Србије.
"Нисам гледао серију која је снимљена и нисам гледао ни неке друге... Оно што је Милошевић радио ћу задржати за себе. То су биле страшно тешке околности. У кући није било струје, ходао сам по чаурама јер се тамо и пуцало... Наишао сам на човјека који је тада хтио да разговара", рекао је Јовановић и додао како га Милошевић никада није напао.
Затим је одбио да одговори на питање да ли је некадашњи предсједник Југославије испод своје браде држао репетиран пиштољ.
"Разумијем да постоје људи који и данас осјећају неки пијетет према Милошевићу, али ни они не треба да га потцјењују. Ако мислите да је тек тако неко могао да уђе код њега и да га лаже, варате се. Ја сам код њега дошао и отворено му рекао да сам дошао да га водим у ЦЗ и да ми је намјера да тако спасимо Србију. Питања о томе да ли је било пиштоља или не, баца другачије свјетло на њега. Сада би неко могао да каже да смо имали лабилног предсједника, да је био склон самоубиству, њему су оба родитеља извршила самоубиство... Био је разуман и присебан у ужасно тешким околностима", открио је Јовановић.
На крају је ипак потврдио да је Милошевић имао пиштољ, али је одбио да одговори на питање водитељке да ли је тачно да га је држао под брадом.
"Био је спреман да пружи отпор, једино што је тражио јесте да се из куће на безбједно извуку Марија и Мира. Било је јасно да држава није имала рикверц, није више било простора да се преговара да нека јединица пређе на ову, а неко на ону страну. У тој кући су сви били угрожени и моја је улога била да се то некако ријеши. Полицајци су га ухватили за оковртатник, ја то зовем пандурски менталитет, и ја сам реаговао и рекао им да се извине", рекао је Чедомир Јовановић.
Потом је открио и шта му је Милошевић посљедње рекао.
"Милошевић ми је рекао: 'Знаш ли који је данас дан?', када је улазио у хеликоптер?! Тада се и пилот хеликоптера окренуо и рекао: 'Предсједниче, ја сам вас возио на Газиместан'", испричао је Чедомир Јовановић говорећи о чињеници да је Милошевић у Хаг испоручен на Видовдан 28. јуна 2001. године, преноси "Информер".
