Колапс у Србији: Снијег направио велики хаос

Извор:

Агенције

03.01.2026

18:15

Снијег направио хаос у Србији
Фото: Screenshot

Током јутарњих сати јаке сњежне падавине захватиле су Србију. Путеви су завејани, температура је око нуле, а надлежни упозоравају на нови ледени талас.

Снијег је пао у Београду, на северу земље, у Новом Саду, Бачкој Паланци, али и у централним дијеловима.

На друштвеним мрежама осванули су снимци многих мјеста која су завејана.

Колапс на путу за Дивчибаре

Због снијега, настао је тотални колапс на путу за Дивчибаре.

Саобраћај се отежано одвија на путу Горњи Милановац – Крагујевац.

"Не види се скоро прст пред оком, снијега има доста а видљивост је максимално смањена. Пут је клизав, посебно је тешко у близини села Драча, само да стигнемо до града биће нам лакше", рекао је за РИНУ један од возача.

Километарска колона од центра Златибора до улаза у Ужице

Током поподневних сати на магистралном путу Златибор – Ужице дошло је до потпуног колапса у саобраћају. Усљед великих гужви формиране су километарске колоне, а возачи дуго чекају како би наставили пут.

"Ово је хаос, нико не може да мрдне. Колона је буквално од центра Златибора до улаза у Ужице. Немамо појма колико дуго ћемо још чекати, сада је почео да пада и снијег", рекао је за РИНУ један од возача из колоне.

Тотални колапс за шлепере у Краљеву и Крушевцу

"Због лоших временских услова, надлежни су донијели одлуку о забрани кретања тешких теретних возила на подручју Краљева и Крушевца, док се осталим путним правцима саобраћај одвија уз појачан опрез", потврђено је за РИНУ у Путевима Србије.

Саобраћај се без већих проблема одвија и на прилазима граничним прелазима, као и ка планинским центрима. На територији Бачке и Зајечара забележен је снијег у расквашеном стању, мјестимично до пет центиметара, што може отежавати вожњу.

Упозорење Путева Србије

Путеви Србије и РХМЗ, апеловали су на грађане да буду максимално опрезни због најављеног невремена предстојећег викенда. Очекују се снијег, сусњежица и киша која ће се ледити при тлу, нарочито у предјелима јужно од Саве и Дунава.

Возачима се савјетује коришћење зимске опреме, прилагођавање брзине и начина вожње, поштовање саобраћајне сигнализације.

"Сутра најинтензивније падавине; У Београду снијег до 20 центиметара"

Метеоролог Недељко Тодоровић изјавио је да ће сутра у Србији бити најинтензивније сњежне падавине, и да ће снијега бити у централним и сјеверним предјелима, док ће на југу падати киша, док се у Београду сутра крајем дана очекује од 15 до 20 центиметара влажног снега који се неће ледити при тлу, али ће се задржати и у понедјељак.

Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ) упозорава да се од 4. до 7. јануара очекују обилне падавине, углавном у виду влажног снега и локалне ледене кише.

Најугроженија подручја

Најинтензивније падавине очекују се у централном појасу Србије, западној и југозападној Србији, Поморављу, Хомољу, Тимочкој и Неготинској крајини, а посебно упозорење издато је за Београд и околину.

У главном граду Србије у недјељу се очекује влажан снијег, док ће покривач достићи између 10 и 20 центиметара. Наредних дана је најављена ледена киша, па се грађанима препоручује да без преке потребе не напуштају домове.

Ледена киша пријети да изазове велике проблеме у саобраћају, отежано снабдијевање струјом и храном, оштећења далековода, стабала и инфраструктуре у појединим дијеловима Србије, али и повреде пјешака и могуће тоталне блокаде путева.

Стабилније вријеме очекује се тек након Божића, од 9. јануара, када су најављени јутарњи мразеви и ниске температуре, али без падавина.

