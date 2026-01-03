Москва затражила ослобађање Мадура и његове супруге

03.01.2026
17:25
Русија је позвала америчко руководство да ослободи предсједника Венецуеле Николаса Мадура и његову супругу Силију Флорес.
"У вези са потврђеним информацијама о томе да се предсједник Венецуеле Николас Мадуро и његова супруга налазе у САД, одлучно позивамо америчко руководство да преиспита овај став и ослободи законито изабраног предсједника суверене државе и његову супругу", саопштено је из руског Министарства спољних послова.
Москва позива Вашингтон и Каракас да све постојеће проблеме рјешавају путем дијалога.
"Наглашавамо неопходност стварања услова за рјешавање свих постојећих проблема између САД и Венецуеле путем дијалога", истиче се у саопштењу.
Министарство спољних послова Русије раније је саопштило да је Москва забринута због навода да су Мадуро и његова жена током операције америчких снага на силу одведени из земље и тражи да Вашингтон објасни гдје се они налазе.
