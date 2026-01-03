Logo
Ово су три сценарија за Венецуелу након хапшења Мадура

Извор:

АТВ

03.01.2026

16:20

Коментари:

0
Грађани Венецуеле након хапшења Мадура
Фото: Tanjug/AP Photo/Ariana Cubillos

Амерички специјалци су рано јутрос ухапсили предсједника Венецуеле Николаса Мадура и његову супругу.

Како пише Би-Би-Си, остаје потпуно нејасно шта ће се десити у Венецуели и како ће земља изгледати након пада Мадура са власти.

Ово је најдиректнија интервенција САД у Латинској Америци од 1989. године, када су САД извршиле инвазију на Панаму и свргнуле Мануела Норијегу.

У Вашингтону би такав развој догађаја многи видјели као велику побједу, посебно унутар тврдокорне администрације Доналда Трампа, чији неки званичници годинама отворено заговарају промјену режима у Каракасу.

Сједињене Државе већ дуго оптужују Николаса Мадура да води криминалну организацију, што је венецуелански предсједник упорно негирао. Штавише, Вашингтон га не признаје као легитимног предсједника Венецуеле након избора 2024. године.

Са друге стране, Каракас годинама оптужује САД да им је прави циљ да преузму контролу над резервама нафте у Венецуели, које се сматрају највећим на свијету.

Ко ће сада преузети власт?

Али кључна непознаница није став Вашингтона, већ шта ће услиједити унутар саме Венецуеле након хапшења Мадура.

Присталице америчке интервенције тврде да би то отворило пут преузимању власти од стране опозиције, коју предводи добитница Нобелове награде за мир Марија Корина Мачадо или кандидат опозиције из 2024. Едмундо Гонзалез.

Међутим, многи аналитичари упозоравају да такав сценарио није ни брз ни једноставан.

Венецуеланска војска и паравојне структуре до сада су остале лојалне Мадуру, па чак и неки његови критичари страхују да би директна америчка војна интервенција могла додатно дестабилизовати земљу, умјесто да је смири.

Три сценарија

Поред тога, вијест о Мадуровом хватању ће сигурно изазвати немир међу његовим најближим савезницима, који сада могу да се плаше за сопствену судбину и покушају да сачувају своје позиције моћи у хаотичном прелазном периоду.

У таквом развоју ситуације могућа су 3 сценарија:

  • Војска и Мадуров државни апарат задржавају власт, што би највјероватније довело до масовних протеста,
  • Опозиција преузима власт уз подршку САД, структуре Мадуровог режима се урушавају,
  • Борба за власт између Мадурових присталица и опозиције, континуирани немири, протести и насиље, могућа додатна интервенција САД.

Након Мадуровог пада, Венецуела улази у најнеизвјеснији период последњих деценија, са отвореним питањима о преносу власти, безбједности, улози војске и дугорочним посљедицама интервенције САД по цијели регион.

Коментари (0)
