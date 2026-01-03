Logo
Large banner

Најављени проблеми: Ови дијелови ће бити највише на удару

Аутор:

Стеван Лулић

03.01.2026

15:25

Коментари:

0
Најављени проблеми: Ови дијелови ће бити највише на удару
Фото: РТРС

Метеоролози у БиХ најавили су за недјељу, 4. јануара, веће количине сњежних падавина.

Како је наведено на страници БХ Метео, снијег ће падати у дијеловима БиХ и током цијеле наредне седмице, али у мањим количинама него у недјељу.

Новац

Економија

Ове марке су повучене, шта ако их нисте замијенили

Метеоролози за сутра (04. јануар), али и за већи дио наредне седмице најављују сњежне падавине у Босни и Херцеговини.

Проблеми

Уз објављен графички приказ, метеоролози су најавили проблеме које ће снијег узроковати у дијеловима БиХ.

"Спремите лопате за снијег, неки ће усљед тешког и мокрог снијега имати проблема са нестанком електричне енергије уз проблеме на путним правцима. Већину очекује 10-30, локално и до 50 центиметара снијега", поручују метеоролози.

Ирска

Свијет

Ирска Хрватима нуди до 70 хиљада евра, не морају ни да живе тамо

Према графичком приказу, снијега ће бити у сјевернијим дијеловима, док ће дијелови југозападне Босне, сјевера Херцеговине и југоистока Босне бити на граници кише и снијега, али већином би требала бити киша, локално и обилнија.

"Највише падавина биће у Херцеговини и на југозападу Босне гдје количина падавина до понедјељка може прелазити локално 100 милиметара, а већином се очекује 40 до 80 милиметара. Обилне падавине крећу од вечерас (03. јануара) у Херцеговини, а сутра (04. јануара) од јутарњих сати постепено и у остатку земље", најављује се у прогнози БХ Метео.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови:

Снијег

Вријеме

Временска прогноза

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Стручњак открива: Aко се осјећате нервозно, потребно је само да запјевате

Савјети

Стручњак открива: Aко се осјећате нервозно, потребно је само да запјевате

4 ч

0
Генијалан трик помоћу ког ће ципеле постати водоотпорне за само 5 минута

Савјети

Генијалан трик помоћу ког ће ципеле постати водоотпорне за само 5 минута

4 ч

0
Трагичан крај потраге: Пронађено тијело мушкарца

Регион

Трагичан крај потраге: Пронађено тијело мушкарца

4 ч

0
klkuč, nekretnina, vrata

Савјети

Опрез: Свако ко оставља кључ у брави током ноћи прави велику грешку

4 ч

0

Више из рубрике

Сутра је најљепши празник посвећен очевима: Овај обичај се обавезно поштује

Друштво

Сутра је најљепши празник посвећен очевима: Овај обичај се обавезно поштује

4 ч

0
Сутра наранџасто упозорење због обилних падавина и новог снијега

Друштво

Сутра наранџасто упозорење због обилних падавина и новог снијега

5 ч

0
Сутра захлађење и обилније падавине

Друштво

Сутра захлађење и обилније падавине

5 ч

0
Денис Делић, хуманитарна акција

Друштво

За операцију у Турској потребно 50.000 КМ: Помозимо Денису у борби са опаком болешћу

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

10

Република Српска - симбол слободе и отпора

19

10

Ова жена има највеће шансе да замијени Николаса Мадура

18

58

Савјет њемачких мајстора за хладне ноћи: Ово треба да држите у ауту

18

57

Централне вијести, 03.01.2026.

18

51

Тодор је прва беба рођена у овој години у Приједору

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner