Најављени проблеми: Ови дијелови ће бити највише на удару

Аутор:Стеван Лулић
03.01.2026
15:25
Коментари:0
Метеоролози у БиХ најавили су за недјељу, 4. јануара, веће количине сњежних падавина.
Како је наведено на страници БХ Метео, снијег ће падати у дијеловима БиХ и током цијеле наредне седмице, али у мањим количинама него у недјељу.
Метеоролози за сутра (04. јануар), али и за већи дио наредне седмице најављују сњежне падавине у Босни и Херцеговини.
Уз објављен графички приказ, метеоролози су најавили проблеме које ће снијег узроковати у дијеловима БиХ.
"Спремите лопате за снијег, неки ће усљед тешког и мокрог снијега имати проблема са нестанком електричне енергије уз проблеме на путним правцима. Већину очекује 10-30, локално и до 50 центиметара снијега", поручују метеоролози.
Према графичком приказу, снијега ће бити у сјевернијим дијеловима, док ће дијелови југозападне Босне, сјевера Херцеговине и југоистока Босне бити на граници кише и снијега, али већином би требала бити киша, локално и обилнија.
"Највише падавина биће у Херцеговини и на југозападу Босне гдје количина падавина до понедјељка може прелазити локално 100 милиметара, а већином се очекује 40 до 80 милиметара. Обилне падавине крећу од вечерас (03. јануара) у Херцеговини, а сутра (04. јануара) од јутарњих сати постепено и у остатку земље", најављује се у прогнози БХ Метео.
