Трагичан крај потраге: Пронађено тијело мушкарца

Извор:
Индекс
03.01.2026
14:32
Коментари:0
Тијело 52-годишњег мушкарца, за којим се трагало, данас је пронађено у Драви недалеко од Прелога.
Мртвозорничким прегледом утврђено је да се утопио, саопштила је полиција.
На телу нису пронађени никакви трагови који би указивали на то да је смрт наступила као посљедица кривичног дјела.
Савјети
Опрез: Свако ко оставља кључ у брави током ноћи прави велику грешку
За несталим 52-годишњаком, чији је нестанак пријављен јуче, покренута је опсежна акција трагања током суботњег преподнева. У акцији су учествовали полицијски службеници Полицијске управе Међимурске, припадници ХГСС-а из Чаковца, као и добровољна ватрогасна друштва из Прелога, Цирковљана, Драшковца, Опоровца, Чеховца и Чуковца, као и чланови породице, пријатељи и познаници.
Занимљивости
Дубока љубав стиже за три хороскопска знака
Око 10 сати, у Драви недалеко од „Хубертове грабе“ код Прелога, пронађено је тијело мушкарца. О открићу је обавјештен надлежни државни тужилац, који је препустио обављање увиђаја полицији, преноси Индекс.
Савјети
58 мин0
Занимљивости
1 ч0
Здравље
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Регион
1 ч0
Регион
3 ч0
Регион
7 ч0
Регион
21 ч0
Најновије
Најчитаније
15
14
15
03
14
48
14
46
14
42
Тренутно на програму