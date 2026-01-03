Logo
Large banner

Трагичан крај потраге: Пронађено тијело мушкарца

Извор:

Индекс

03.01.2026

14:32

Коментари:

0
Трагичан крај потраге: Пронађено тијело мушкарца
Фото: Pexels

Тијело 52-годишњег мушкарца, за којим се трагало, данас је пронађено у Драви недалеко од Прелога.

Мртвозорничким прегледом утврђено је да се утопио, саопштила је полиција.

На телу нису пронађени никакви трагови који би указивали на то да је смрт наступила као посљедица кривичног дјела.

ključevi

Савјети

Опрез: Свако ко оставља кључ у брави током ноћи прави велику грешку

За несталим 52-годишњаком, чији је нестанак пријављен јуче, покренута је опсежна акција трагања током суботњег преподнева. У акцији су учествовали полицијски службеници Полицијске управе Међимурске, припадници ХГСС-а из Чаковца, као и добровољна ватрогасна друштва из Прелога, Цирковљана, Драшковца, Опоровца, Чеховца и Чуковца, као и чланови породице, пријатељи и познаници.

sreca radost ljubav

Занимљивости

Дубока љубав стиже за три хороскопска знака

Око 10 сати, у Драви недалеко од „Хубертове грабе“ код Прелога, пронађено је тијело мушкарца. О открићу је обавјештен надлежни државни тужилац, који је препустио обављање увиђаја полицији, преноси Индекс.

Подијели:

Таг:

пронађено тијело

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

klkuč, nekretnina, vrata

Савјети

Опрез: Свако ко оставља кључ у брави током ноћи прави велику грешку

58 мин

0
Дубока љубав стиже за три хороскопска знака

Занимљивости

Дубока љубав стиже за три хороскопска знака

1 ч

0
Вода чаша

Здравље

Овај напитак чисти организам и линију доводи до савршенства

1 ч

0
Рајилић: Српски народ никада неће одустати од прославе Дана Републике

Република Српска

Рајилић: Српски народ никада неће одустати од прославе Дана Републике

1 ч

0

Више из рубрике

Lisice zatvor pritvor

Регион

Ухапшен Албанац због фалсификованих докумената, возило одузето

1 ч

0
Тијела двојице мушкараца пронађена у кући: Страдали на потресан начин

Регион

Тијела двојице мушкараца пронађена у кући: Страдали на потресан начин

3 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

У тешкој несрећи погинуо мушкарац, три особе повријеђене

7 ч

0
Након вишечасовне борбе, из мора извучено тијело мушкарца из БиХ

Регион

Након вишечасовне борбе, из мора извучено тијело мушкарца из БиХ

21 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

14

Ове марке су повучене, шта ако их нисте замијенили

15

03

Ирска Хрватима нуди до 70 хиљада евра, не морају ни да живе тамо

14

48

Стручњак открива: Aко се осјећате нервозно, потребно је само да запјевате

14

46

Сутра је најљепши празник посвећен очевима: Овај обичај се обавезно поштује

14

42

Кошарац: За стабилност и напредак Српске заслужна политика Милорада Додика

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner