Овај напитак чисти организам и линију доводи до савршенства

Извор:
Крстарица
03.01.2026
14:16
Коментари:0
Интернет је преплављен многим дијетама, рецептима и савјетима за губитак тежине, а вјероватно сте неке већ и пробали и закључили да поједини дјелују, а многи баш и не. Данас вам доносимо рецепт за „јапанску воду“.
Наиме, овај рецепт истиче се својом ефикасношћу и брзим резултатима. У питању је ђумбирова вода.
Друштво
Сутра наранџасто упозорење због обилних падавина и новог снијега
Овај напитак, познат и као јапанска вода, помаже у сагоријевању масноћа чак и с мјеста гдје су врло упорне попут стомака, леђа и бутина. Осим што доприноси мршављењу, добро ће утицати и на цјелокупно здравље и штити од бројних болести будући да активни састојак ђумбира гингерол има противупална својства.
Напитак дјелује тако да убрзава метаболизам и помаже тијелу у сагоријевању масти, без штетних посљедица. Осим што је сјајан за линију, има и низ повољних учинака за здравље.
– Нормализује крвни притисак – редовно испијање ђумбирове воде доприноси регулацији крвног притиска, а спречава и стварање крвних угрушака за које се зна да су смртоносни.
Свијет
САД оптужиле Мадура и жену за наркотероризам
– Смањује настанак инфекција – вијековима се ђумбир користи против разних инфекција, укључујући прехладе и грип.
– Има противупално дјеловање – ово пиће има снажна противупална својства која га чине идеалним лијеком против упалних болести попут артритиса и гихта.
– Побољшава циркулацију – ђумбир има способност да појача циркулацију углавном због присутности гвожђа и цинка. Оба минерала могу да побољшају проток крви и спријече низ проблема повезаних с лошом циркулацијом.
– Умањује симптоме прехладе и грипе – редовна конзумација ђумбира побољшава имунолошки систем.
– Регулише пробаву – ђумбирова вода елиминише непријатне пробавне проблеме као што су пробавне сметње, надутост, рефлукс киселине и затвор.
Свијет
Трамп: Америчка операција у Венецуели бриљантна
– Олакшава бол у зглобовима – захваљујући противупалним својствима, редовно конзумирање ђумбирове воде спречиће бол у зглобовима.
1, 5 л воде; неколико танких листића ђумбира (најмање 1 цм ђумбира): мало лимуновог сока.
Припрема:
Нека вода прокључа, а у међувремену ђумбир ољуштите и насјецкајте на комадиће. Додајте ђумбир у прокувану воду и кувајте док не омекша. Склоните с ватре, охладите и додајте лимунов сок. Пијте сваки дан.
Најновије
Најчитаније
15
14
15
03
14
48
14
46
14
42
Тренутно на програму