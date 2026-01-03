Logo
Овај напитак чисти организам и линију доводи до савршенства

Крстарица

03.01.2026

14:16

Вода чаша
Фото: Pixabay

Интернет је преплављен многим дијетама, рецептима и савјетима за губитак тежине, а вјероватно сте неке већ и пробали и закључили да поједини дјелују, а многи баш и не. Данас вам доносимо рецепт за „јапанску воду“.

Наиме, овај рецепт истиче се својом ефикасношћу и брзим резултатима. У питању је ђумбирова вода.

Овај напитак, познат и као јапанска вода, помаже у сагоријевању масноћа чак и с мјеста гдје су врло упорне попут стомака, леђа и бутина. Осим што доприноси мршављењу, добро ће утицати и на цјелокупно здравље и штити од бројних болести будући да активни састојак ђумбира гингерол има противупална својства.

Напитак дјелује тако да убрзава метаболизам и помаже тијелу у сагоријевању масти, без штетних посљедица. Осим што је сјајан за линију, има и низ повољних учинака за здравље.

Повољни учинци јапанске воде за здравље

– Нормализује крвни притисак – редовно испијање ђумбирове воде доприноси регулацији крвног притиска, а спречава и стварање крвних угрушака за које се зна да су смртоносни.

– Смањује настанак инфекција – вијековима се ђумбир користи против разних инфекција, укључујући прехладе и грип.

– Има противупално дјеловање – ово пиће има снажна противупална својства која га чине идеалним лијеком против упалних болести попут артритиса и гихта.

– Побољшава циркулацију – ђумбир има способност да појача циркулацију углавном због присутности гвожђа и цинка. Оба минерала могу да побољшају проток крви и спријече низ проблема повезаних с лошом циркулацијом.

– Умањује симптоме прехладе и грипе – редовна конзумација ђумбира побољшава имунолошки систем.

– Регулише пробаву – ђумбирова вода елиминише непријатне пробавне проблеме као што су пробавне сметње, надутост, рефлукс киселине и затвор.

– Олакшава бол у зглобовима – захваљујући противупалним својствима, редовно конзумирање ђумбирове воде спречиће бол у зглобовима.

Рецепт за јапанску воду

1, 5 л воде; неколико танких листића ђумбира (најмање 1 цм ђумбира): мало лимуновог сока.

Припрема:

Нека вода прокључа, а у међувремену ђумбир ољуштите и насјецкајте на комадиће. Додајте ђумбир у прокувану воду и кувајте док не омекша. Склоните с ватре, охладите и додајте лимунов сок. Пијте сваки дан.

