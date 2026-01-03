Logo
Венецуела тражи хитну сједницу Савјета безбједности УН

03.01.2026

13:27

Венецуела тражи хитну сједницу Савјета безбједности УН
Фото: Tanjug/AP Photo/Matias Delacroix

Венецуела је затражила хитну сједницу Савјета безбједности УН након америчког војног удара.

"Као одговор на криминалну агресију Сједињених Држава против наше домовине, формално смо затражили хитну сједницу Савјета безбједности", навео је министар спољних послова Венецуеле Иван Гил на "Телеграму".

Он је на друштвеној мрежи објавио захтјев за хитном сједницом који је поднио амбасадор Венецуеле при УН Самјуел Монкада.

Из државне нафтне компаније Венецуеле саопштено је да је лука Ла Гваира претрпјела велика оштећења током америчких напада.

Николас Мандуро

Свијет

Прва фотографија заробљеног Николаса Мадура

