Венецуела тражи хитну сједницу Савјета безбједности УН

03.01.2026
13:27
Коментари:0
Венецуела је затражила хитну сједницу Савјета безбједности УН након америчког војног удара.
"Као одговор на криминалну агресију Сједињених Држава против наше домовине, формално смо затражили хитну сједницу Савјета безбједности", навео је министар спољних послова Венецуеле Иван Гил на "Телеграму".
Он је на друштвеној мрежи објавио захтјев за хитном сједницом који је поднио амбасадор Венецуеле при УН Самјуел Монкада.
Из државне нафтне компаније Венецуеле саопштено је да је лука Ла Гваира претрпјела велика оштећења током америчких напада.
