Прва фотографија заробљеног Николаса Мадура

03.01.2026
Америчке снаге објавиле су фотографију ухапшеног Николаса Мадура.
Реакција је то на Каракас који је тражио доказ да је предсједник Венецуеле жив.
Амерички удари на Венецуелу и хапшење Николаса Мадура представљају најозбиљнију војну интервенцију током предсједничког мандата Доналда Трампа, оцијенио је безбједносни експерт Ник Пејтон Волш за Си-Ен-Ен.
Медији у Венецуели тврде да су потпредсједник Венецуеле и министар одбране безбједни.
Подсјећамо, САД су извеле успјешан удар великог обима на Венецуелу, предсједник Николас Мадуро је са својом супругом заробљен и одведен из земље, саопштио је амерички предсједник Доналд Трамп, пошто je јутрос у Каракасу одјекнуло најмање седам експлозија, послије којих су град надлијетали авиони у ниском лету.
