Прва фотографија заробљеног Николаса Мадура

Извор:

Агенције

03.01.2026

13:10

Коментари:

1
Прва фотографија заробљеног Николаса Мадура
Фото: Printscreen/Telegram/Sputnik

Америчке снаге објавиле су фотографију ухапшеног Николаса Мадура.

Реакција је то на Каракас који је тражио доказ да је предсједник Венецуеле жив.

Амерички удари на Венецуелу и хапшење Николаса Мадура представљају најозбиљнију војну интервенцију током предсједничког мандата Доналда Трампа, оцијенио је безбједносни експерт Ник Пејтон Волш за Си-Ен-Ен.

Медији у Венецуели тврде да су потпредсједник Венецуеле и министар одбране безбједни.

Николас Мадуро

Свијет

Ко је Николас Мадуро?

Подсјећамо, САД су извеле успјешан удар великог обима на Венецуелу, предсједник Николас Мадуро је са својом супругом заробљен и одведен из земље, саопштио је амерички предсједник Доналд Трамп, пошто je јутрос у Каракасу одјекнуло најмање седам експлозија, послије којих су град надлијетали авиони у ниском лету.

Moskva Kremlj

Свијет

Огласила се Русија о нападу на Венецуелу

Nikolas Maduro

Venecuela

Америка

Коментари (1)
