Предрагу спаљене руке и лице у стравичном пожару: Бака открила у каквом је стању

Извор:
Република
03.01.2026
11:59
Коментари:0
Младић Предраг Јанковић повријеђен је у великом пожару који је избио у новогодишњој ноћи у бару на скијалишту Кран Монтана у Швајцарској, а његова бака Добрила описала је како је сазнала за трагедију која је умало послата трагична за њихову породицу.
Према ријечима Добриле Јанковић, њен унук је сада добро и налази се на болничком лијечењу.
"Спаљене су му обје руке, само један прст је прошао неповријеђен. На апаратима је, али је свјестан и комуникативан. Не смије да једе и пије јер се нагутао дима", каже бака са сузама у очима за Републику и објашњава да му је лице спаљено, али да ће бити добро.
"Оперисан је и пребачен из једна у другу болницу, јер је нега у тој болници боља. Крили су од мене да ми је унук повријеђен, а када сам видјела на вијестима изгрдила сам их што су то крили од мене. Боље да умрем ја и да цркнем него да мене сажаљевају, а да се мом унуку нешто деси. Грдила сам ћерку што ми није јавила."
Према њеним речима повријеђени Предраг био је у Сиону, а затим је транспортован у Сјер. Предраг Јанковић био је на тераси и неким чудом је успио да преживи пожар који је за сада однео више од 47 живота, док је њих преко 100 повријеђено.
Свијет
Берлин остао без струје, полиција сумња на напад
"Пожар је букнуо на тераси, а онда се проширио на целу дискотеку. Конобарице су носиле неко пиће на глави са прскалицама које су се вероватно запалиле", каже Добрила Јанковић и наводи да се моли и да се њихов комшија Стефан Ивановић за којим се трага од новогодишње ноћи пронађе жив и здрав. Иначе, да подсјетимо, Србин Стефан Ивановић, који има двојно држављанство, те вечери радио је као обезбијеђење у бару "Ле Constellation" у Кран Монтани.
"Мој други унук је те вечери требало да слави Нову годину у том клубу, али је промијенио план, док је мој Предраг радио у бару иако он ради у Сијари. Мој унук је јако добро и хвала Богу да је жив. Молимо се да се што пре опорави, а и да је Стефан жив јер је много добар момак какав се ријетко рађа. Он је био доље у том бару и знам да није изашао док свима није помогао, тако је добро дијете."
Свијет
3 ч0
Хроника
3 ч0
Друштво
3 ч0
Регион
3 ч0
Најновије
Најчитаније
15
14
15
03
14
48
14
46
14
42
Тренутно на програму