Logo
Large banner

Човјек упао у бунар, спасавало га 13 ватрогасаца

Извор:

Курир

03.01.2026

11:42

Коментари:

0
bunar
Фото: Pexels

Припадници Ватрогасно-спасилачке бригаде Крагујевац успешно су извели акцију спасавања старије особе која је упала у бунар у насељу Петровац, у Улици Јахоринској.

Нестанак особе пријављен је Оперативном центру Управе за ванредне ситуације у 16.32 часова, након чега је на терен упућено 13 ватрогасаца-спасилаца са три возила.

Денис Делић

Друштво

За операцију у Турској потребно 50.000 КМ: Помозимо Денису у борби са опаком болешћу

По доласку на лице мјеста, утврђено је да се особа налази у бунару на неприступачном терену.

Захваљујући брзој реакцији и употреби специјалистичке опреме, ватрогасци су извукли особу и, због отежаног прилаза, пјешке је транспортовали више од два километра, након чега је предата екипи Хитне медицинске помоћи на даље збрињавање.

Подијели:

Тагови:

Kragujevac

bunar

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Тијела двојице мушкараца пронађена у кући: Страдали на потресан начин

Регион

Тијела двојице мушкараца пронађена у кући: Страдали на потресан начин

3 ч

0
Путеви Српске: Механизација на терену, екипе спремне да интервенишу

Друштво

Путеви Српске: Механизација на терену, екипе спремне да интервенишу

3 ч

0
Ћосић: Парк природе "Требевић" основан с циљем заштите, развоја и управљања природним ресурсима

Република Српска

Ћосић: Парк природе "Требевић" основан с циљем заштите, развоја и управљања природним ресурсима

4 ч

0
Нова година доноси праву зиму: Снијег, ледена киша и минуси широм БиХ

Друштво

Нова година доноси праву зиму: Снијег, ледена киша и минуси широм БиХ

4 ч

0

Више из рубрике

Трагедија на магистрали: Возач умро током вожње

Хроника

Трагедија на магистрали: Возач умро током вожње

4 ч

0
Саобраћајна несрећа у Дервенти

Хроника

Трагедија у Дервенти: Младић погинуо у слијетању ”пасата”

4 ч

0
Аутобус се преврнуо поред пута, полиција истражује узрок несреће

Хроника

Аутобус се преврнуо поред пута, полиција истражује узрок несреће

5 ч

0
Зграда балкони

Хроника

Детаљи хорора: "Only Fans" инфлуенсерка умрла током интимног односа, младић скочио са балкона

19 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

14

Ове марке су повучене, шта ако их нисте замијенили

15

03

Ирска Хрватима нуди до 70 хиљада евра, не морају ни да живе тамо

14

48

Стручњак открива: Aко се осјећате нервозно, потребно је само да запјевате

14

46

Сутра је најљепши празник посвећен очевима: Овај обичај се обавезно поштује

14

42

Кошарац: За стабилност и напредак Српске заслужна политика Милорада Додика

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner