Човјек упао у бунар, спасавало га 13 ватрогасаца

Извор:
Курир
03.01.2026
11:42
Коментари:0
Припадници Ватрогасно-спасилачке бригаде Крагујевац успешно су извели акцију спасавања старије особе која је упала у бунар у насељу Петровац, у Улици Јахоринској.
Нестанак особе пријављен је Оперативном центру Управе за ванредне ситуације у 16.32 часова, након чега је на терен упућено 13 ватрогасаца-спасилаца са три возила.
По доласку на лице мјеста, утврђено је да се особа налази у бунару на неприступачном терену.
Захваљујући брзој реакцији и употреби специјалистичке опреме, ватрогасци су извукли особу и, због отежаног прилаза, пјешке је транспортовали више од два километра, након чега је предата екипи Хитне медицинске помоћи на даље збрињавање.
