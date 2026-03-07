Јокић бриљирао, а Денвер доживио дебакл који ће дуго памтити

Извор:
Аваз
07.03.2026
08:00
Никола Јокић одиграо је још једну врхунску утакмицу, али ће Денвер Нагетси дуел против Њујорк Никса памтити по једном од најтежих домаћих пораза у сезони.
Пред својим навијачима Денвер је поражен резултатом 142:103, иако је Јокић био убједљиво најбољи појединац свог тима.
Нагетси су добро отворили меч и након прве четвртине имали водство 29:27, али је након тога услиједио потпуни пад домаћег састава. Никси су из периода у период повећавали предност и на крају потпуно надиграли Денвер, који није имао одговор на расположене госте.
Јокић је за 31 минуту на паркету убацио 38 поена, уз осам скокова и пет асистенција, али није имао праву помоћ саиграча. Најефикаснији код Никса био је О-Џи Ануноби са 34 поена, док је Денвер уз Јокића практично остао без правог ослонца у нападу.
Додатни проблем за Нагетсе представља повреда Џамала Марија, који је током меча изврнуо зглоб и морао напустити паркет. Све то додатно је погоршало ионако лоше вече за домаћи тим.
