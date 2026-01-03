Ћосић: Парк природе "Требевић" основан с циљем заштите, развоја и управљања природним ресурсима

Извор:
СРНА
03.01.2026
11:20
Градоначелник Источног Сарајева Љубиша Ћосић изјавио је да је Парк природе "Требевић" основан одлуком Владе Републике Српске с циљем заштите, развоја и управљања природним ресурсима и да будућност његовог дјеловања зависи од одговорности општина Пале, Источни Стари Град и Источно Ново Сарајево.
Ћосић је навео да је одлуком Владе Парк природе дат граду Источно Сарајево на управљање.
- Када смо оснивали Јавну установу Парк природе "Требевић", то смо спровели са општинама Пале, Источни Стари Град и Источно Ново Сарајево - рекао је Ћосић.
Он је навео да ове три општине у Парку природе имају улог од 40 одсто, а град 60 одсто.
Према његовим ријечима, спроведене су многе активности, попут маркирања и промоције, али недостаје сегмент припадности и одговорности општина.
- У јануару ћемо разговарати са начелницима тих општина о будућим правцима дјеловања. Уколико они не прихвате план који се односи на даље функционисање Парка природе, ми ћемо размислити о његовом даљем функционисању - појаснио је Ћосић.
Он је нагласио да има основа да Парк природе "Требевић" настави да функционише, али да није задовољан односом општина према заштићеном подручју.
- Сви који дјелују на том подручју морају да дају финансијски допринос који се односи на заштиту онога што се угрожава неким дјеловањем - рекао је Ћосић и појаснио да су уважени регулациони планови градње на Требевићу у трећем степену заштите и да они који послују на неки начин то морају да врате кроз приход за Парк.
Говорећи о најави наплате уласка у Парк природе, Ћосић је појаснио да би се плаћао улазак аутомобилом, као и да би људи који живе на Требевићу били ослобођени плаћања.
- У свим заштићеним подручјима у свијету наплаћује се накнада за улаз - рекао је Ћосић.
