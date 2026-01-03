Минић: Професор Лукић оставио трајни траг у академском животу Српске

Извор:
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић упутио је саучешће породици професора Владимира Лукића, истичући да су његов професионални и јавни ангажман оставили трајан траг у институционалном и академском животу Српске.
- Са жаљењем сам примио вијест о смрти професора емеритуса Владимира Лукића, истакнутог универзитетског професора и човјека који је својим радом дао значајан допринос развоју Републике Српске - навео је Минић у телеграму саучешћа који је упутио у своје и у име Владе Српске, саопштено је из Бироа Владе Српске за односе са јавношћу.
Владимир Лукић рођен је 2. фебруара 1933. године у Доњем Дабру код Санског Моста.
Дипломирао је геодезију на Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету у Загребу 1961. године, а докторирао на Грађевинском факултету у Сарајеву 1990. године.
Од 1995. до 1996. године радио је као професор на Шумарском факултету Универзитета у Бањалуци, а потом је био један од оснивача Архитектонско-грађевинског факултета у Бањалуци, гдје је обављао дужност декана од 1996. до 2003. године.
Професор Лукић обављао је и важне јавне функције - био је предсједник Владе Републике Српске, члан Сената Српске, савјетник у Привредној комори, те је учествовао у низу других значајних активности.
