Билборди са слоганом ''Живјеће огњиште'' широм Српске

02.01.2026
13:28
Коментари:2
Уочи обиљежавања 9. јануара, Дана Републике Српске, широм Српске постављени су билборди са слоганом овогодишње прославе "Живјеће огњиште".
Од Требиња до Новог Града ова порука видљива је у свим локалним заједницама и на путним правцима као симбол заједништва и трајања Републике Српске.
Постављање билборда представља дио јединствене визуелне кампање којом Република Српска и њене институције обиљежавају Дан Републике.
Слоган "Живјеће огњиште" није само визуелна порука, већ снажан симбол дубоко укоријењен у традицији и идентитету српског народа. Он говори о дому, породици и простору на којем се живи и остаје.
Огњиште у српској традицији одувијек је означавало средиште живота и припадности. Његово очување значило је очување породице и заједнице, а његово гашење губитак дома и расељавање.
Управо зато слоган који прати овогодишње обиљежавање Дана Републике носи поруку која надилази један датум и једну свечаност.
Кроз визуелну присутност широм Републике Српске, порука "Живјеће огњиште" повезује све њене крајеве и подсјећа да је Република Српска заједнички дом њених грађана.
Она није апстрактна идеја, већ простор живота, рада и будућности, у којем се чувају идентитет, језик и традиција, али и гради савремено друштво окренуто миру, стабилности и развоју.
У сусрет 9. јануару, билборди са поруком "Живјеће огњиште" постају видљив знак трајања и заједништва, подсјећајући да Република Српска живи кроз своје људе, градове, општине, и своја огњишта, данас, сутра и у временима која долазе.
Република Српска ће и ове године низом манифестација свечано и достојанствено обиљежити Дан Републике, а свечаности су планиране 5, 8, 9. и 10. јануара. Тим поводом предвиђени су свечана академија, као и традиционални свечани дефиле.
Република Српска настала је 9. јануара 1992. године у Сарајеву као Република српског народа у БиХ одлуком тадашње Скупштине српског народа у БиХ. Тада је изражена политичка воља српског народа у БиХ да се организује у своју Републику, ради очувања права на слободу, равноправност и опстанак.
Стварање Републике Српске је одговор на тадашње историјске околности и дубоке политичке промјене, са циљем да се обезбиједи институционални оквир за заштиту колективних и индивидуалних права.
Од тада до данас, Република Српска остаје трајна уставна категорија, заснована на Дејтонском мировном споразуму и посвећена миру, стабилности и развоју.
