Logo
Large banner

Додик: Нова болица у Требињу биће на понос Републике Српске

Извор:

СРНА

02.01.2026

12:32

Коментари:

2
Додик: Нова болица у Требињу биће на понос Републике Српске
Фото: АТВ

Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је да ће нова болница у Требињу, која ће бити отворена у понедјељак, 5. јануара, бити на понос Републике Српске и доказ је да се у тешком времену оспоравања и санкција није одустало од развојних програма.

"Вјерујемо да ће нова болница бити допринос укупном развоју Требиња и да говори о томе да власт у Републици Српској води рачуна о свим дијеловима Српске", рекао је Додик новинарима у Бањалуци.

Он је подсјетио да је болница коштала 140 милиона КМ и да је изграђена из властитих средстава Републике Српске.

"Ријеч је о монументалном објекту чију ће услугу користити грађани Требиња, али и околних мјеста", рекао је Додик и додао да капацитети болнице знатно премашују број становника Требиња.

jefrem

Република Српска

Додик са митрополитом Јефремом

Он је истакао да ће због услова који су готово најбољи у региону, узимајући у обзир Црну Гору и дио Хрватске, ова болница привући знатан број корисника.

"Болница има не само најбољу опрему, већ ће у њој радити и 40 специјалиста. Желимо да то буде регионални центар у којем ће услуге пружати еминентни стручњаци који ће долазити из других здравствених центара, највише из Београда и Бањалуке", рекао је Додик.

Додик-АТВ

Република Српска

Додик: У 2026. на сваком кораку показивати подршку једних другима

Он је оцијенио да је требињска болница поклон Републици Српској.

"Нисмо одустали од њене изградње упркос санкцијама, политичким турбуленцијама и све смо усмјерили на то да болницу отворимо 9. јануара", закључио је Додик.

Подијели:

Тагови:

Милорад Додик

Требиње

Коментари (2)
Large banner

Прочитајте више

Додик: Хапшење Кнежевића није правда, већ порука застрашивања

Република Српска

Додик: Хапшење Кнежевића није правда, већ порука застрашивања

2 д

5
Додик: У 2026. на сваком кораку показивати подршку једних другима

Република Српска

Додик: У 2026. на сваком кораку показивати подршку једних другима

2 д

3
Додик: Суд БиХ брутално гази изборну вољу бирача у Српској

Република Српска

Додик: Суд БиХ брутално гази изборну вољу бирача у Српској

2 д

10
Додик са митрополитом Јефремом

Република Српска

Додик са митрополитом Јефремом

7 ч

0

Више из рубрике

Дијете (2) које је погодио залутали метак док је гледало ватромет је умрло

Република Српска

Дијете (2) које је погодио залутали метак док је гледало ватромет је умрло

6 ч

0
Додик са митрополитом Јефремом

Република Српска

Додик са митрополитом Јефремом

7 ч

0
Станковић: У плану успостављање система масовне процјене вриједности непокретности

Република Српска

Станковић: У плану успостављање система масовне процјене вриједности непокретности

8 ч

0
Шта је обиљежило рад Народне скупштине у протеклој години?

Република Српска

Шта је обиљежило рад Народне скупштине у протеклој години?

22 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

35

Након вишечасовне борбе, из мора извучено тијело мушкарца из БиХ

17

24

Нема велике потражње за божићним печеницама, ево шта је разлог

17

13

Тужилаштво открило шта је изазвало пожар: Најмање 47 особа погинуло у Швајцарској

16

59

Ево ко ће замијенити Кирила Буданова

16

59

Преминуо бивши предсједник Владе Српске Владимир Лукић

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner