Додик: Нова болица у Требињу биће на понос Републике Српске

Извор:
СРНА
02.01.2026
12:32
Коментари:2
Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је да ће нова болница у Требињу, која ће бити отворена у понедјељак, 5. јануара, бити на понос Републике Српске и доказ је да се у тешком времену оспоравања и санкција није одустало од развојних програма.
"Вјерујемо да ће нова болница бити допринос укупном развоју Требиња и да говори о томе да власт у Републици Српској води рачуна о свим дијеловима Српске", рекао је Додик новинарима у Бањалуци.
Он је подсјетио да је болница коштала 140 милиона КМ и да је изграђена из властитих средстава Републике Српске.
"Ријеч је о монументалном објекту чију ће услугу користити грађани Требиња, али и околних мјеста", рекао је Додик и додао да капацитети болнице знатно премашују број становника Требиња.
Република Српска
Додик са митрополитом Јефремом
Он је истакао да ће због услова који су готово најбољи у региону, узимајући у обзир Црну Гору и дио Хрватске, ова болница привући знатан број корисника.
"Болница има не само најбољу опрему, већ ће у њој радити и 40 специјалиста. Желимо да то буде регионални центар у којем ће услуге пружати еминентни стручњаци који ће долазити из других здравствених центара, највише из Београда и Бањалуке", рекао је Додик.
Република Српска
Додик: У 2026. на сваком кораку показивати подршку једних другима
Он је оцијенио да је требињска болница поклон Републици Српској.
"Нисмо одустали од њене изградње упркос санкцијама, политичким турбуленцијама и све смо усмјерили на то да болницу отворимо 9. јануара", закључио је Додик.
Република Српска
2 д5
Република Српска
2 д3
Република Српска
2 д10
Република Српска
7 ч0
Република Српска
6 ч0
Република Српска
7 ч0
Република Српска
8 ч0
Република Српска
22 ч0
Најновије
Најчитаније
17
35
17
24
17
13
16
59
16
59
Тренутно на програму