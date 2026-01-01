Шта је обиљежило рад Народне скупштине у протеклој години?

Аутор:Бранка Дакић
01.01.2026
19:36
Протекла година била је једна од најизазовнијих у раду Народне скупштине Републике Српске, оцијенио је предсједник парламента. Доносили су се закључци, одлуке, закони, неки се и повлачили.
И прошле године било је више посебних него редовних сједница, али тако је диктирала политичка ситуација, каже Стевандић. Ово је, по његовом мишљењу, најбољи и најефикаснији парламент у БиХ.
"Ниједна наша сједница није запела, све су доведене до краја. Ако је успут неко био незадовољан, ради количине свога маркетинга, то је његов проблем. У сваком случају, веома успјешан рад у веома тешком и турбулентном времену. У једном моменту предсједник Српске, Владе и Народне скупштине су били на потјерницама, али ми нисмо свој лични комодитет стављали испред рада институција", каже Ненад Стевандић, предсједник Народне скупштине Републике Српске
Нисмо се бавили само политиком, већ и економијом и другим важним питањима, поручују из СНСД-а.
"Мислим да је план рада Народне скупштине остварен. Можда се некоме не свиђа да ли еј било више посебних или редовних сједница, али све те ствари су диктиране из вана. Диктирају нам и политичко Сарајево, и Шмит и Уставни суд БиХ", рекао је Срђан Мазалица, шеф Клуба посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске.
Ипак, из опозиције су изнијели низ примједби на рад републичког парламента. Небојша Вукановић највише замјерки има на понашање предсједника Скупштине.
"Готово да не прође ниједна сједница без инцидента, без његовог добацивања, прекида сједнице, избацивања посланика. То је нешто што ће оставити трајну мрљу на парламенту", каже Небојша Вукановић, шеф Клуба посланика Листе за правду и ред у Народној скупштини Републике Српске
Не може се рећи да је рад Народне скупштине Српске неефикасан, али је чињеница да су се сједнице често претварале у личне обрачуне посланика, став је политичких аналитичара.
"Има ту много политизације, манипулације, неких понашања за једнократну употребу. Народне скупштине треба да буду мјесто претресања закона, без политизације", рекао је Драгомир Вуковић, политички аналитичар.
Не треба заборавити ни то да је посебну сједницу у августу обиљежила и лажна дојава о постављеној бомби у Народној скупштини. Била је то сједница на којој се, између осталог, расправљало о пресуди Суда БиХ предсједнику Српске, али и о Закону о референдуму и грађанској иницијативи.
