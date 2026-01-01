Од данас забрањене посјете на свим клиникама УКЦ Српске

01.01.2026
10:46
Коментари:0
Због повећаног броја респираторних инфекција, од данас су забрањене посјете пацијентима у свим клиникама Универзитетског клиничког центра (УКЦ) Републике Српске, саопштено је из ове здравствене установе.
Одлука о забрани посјета донесена је с циљем превенције и контроле ширења респираторних инфекција, саопштено је из УКЦ-а.
У саопштењу се напомиње да ће о измјени одлуке јавност бити благовремено обавијештена.
