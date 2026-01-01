Logo
Large banner

Од данас забрањене посјете на свим клиникама УКЦ Српске

01.01.2026

10:46

Коментари:

0
Од данас забрањене посјете на свим клиникама УКЦ Српске
Фото: АТВ

Због повећаног броја респираторних инфекција, од данас су забрањене посјете пацијентима у свим клиникама Универзитетског клиничког центра (УКЦ) Републике Српске, саопштено је из ове здравствене установе.

Одлука о забрани посјета донесена је с циљем превенције и контроле ширења респираторних инфекција, саопштено је из УКЦ-а.

У саопштењу се напомиње да ће о измјени одлуке јавност бити благовремено обавијештена.

Подијели:

Тагови:

УКЦ Републике Српске

posjeta

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ушла на пумпу да сипа гориво, па освојила 240.000 евра: Надзорна камера снимила реакцију

Занимљивости

Ушла на пумпу да сипа гориво, па освојила 240.000 евра: Надзорна камера снимила реакцију

1 ч

0
Вељановски: Rекордан приход, већи од 170 милиона KM

Република Српска

Вељановски: Rекордан приход, већи од 170 милиона KM

1 ч

0
МУП Републике Српске, полиција, грб

Република Српска

У новогодишњој ноћи евидентирана четири кривична дјела и 14 удеса

1 ч

0
Ђогани прекида концерт за Нову годину јер организатор није платио

Сцена

Још један скандал за НГ - Ђогани прекинуо концерт: Организатор је побјегао са парама

1 ч

1

Више из рубрике

Вељановски: Rекордан приход, већи од 170 милиона KM

Република Српска

Вељановски: Rекордан приход, већи од 170 милиона KM

1 ч

0
МУП Републике Српске, полиција, грб

Република Српска

У новогодишњој ноћи евидентирана четири кривична дјела и 14 удеса

1 ч

0
Policija Republike Srpske MUP Republike Srpske

Република Српска

Појачане активности полиције током празника

16 ч

1
СНСД

Република Српска

Мазалица: Одбијање жалбе очекивано с обзиром на налоге политичког Сарајева

16 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

55

Стравичне бројке у Швајцарској: Десетине погинулих!

11

46

Сиријски бомбаш самоубица хтио ући у цркву. Није успио, активирао је бомбу на улици

11

41

Карлеуша открила детаље интиме с Душком: Нисмо имали однос...

11

39

Бугарска званично прешла на евро

11

27

Џејмс Нанели нови кошаркаш АЕК-а из Атине

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner