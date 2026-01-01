Ушла на пумпу да сипа гориво, па освојила 240.000 евра: Надзорна камера снимила реакцију

01.01.2026
10:37
Коментари:0
На друштвеним мрежама појавио се снимак са надзорне камере са бензинске пумпе у Форт Милу, Јужна Каролина, који је убрзо постао виралан. У центру пажње је неименована жена која је свратила да напуни резервоар, али је њен дан добио неочекиван преокрет.
Жена је одлучила да поред горива "наточи" и мало среће, купивши срећку на оближњој полици. У тренутку када је схватила да је освојила 250.000 долара (око 240.000 евра), њена реакција била је непроцењива – скочила је од среће, показала тикет продавцу и почела да га грли.
Сцена
Надзорна камера забиљежила је урнебесне сцене: жена је пала на кољена, подигла руке у вис и наставила да грли присутне мушкарце и жене у продавници. Славље се сигурно наставило и након што је стигла кући.
Власник бензинске пумпе, који је често виђао срећну добитницу, изјавио је за медије:
„Драго ми је што је освојила новац. Виђам је сваки дан. Вјерујем да ће јој добитак промијенити живот.“
Добитни тикет је уновчен у седишту државне лутрије, али жена није открила како ће потрошити новац. Без обзира на то, њен случај подсећа нас да срећа може бити на дохват руке – уз само мало храбрости да је потражимо.
