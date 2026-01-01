Logo
Ушла на пумпу да сипа гориво, па освојила 240.000 евра: Надзорна камера снимила реакцију

01.01.2026

10:37

На друштвеним мрежама појавио се снимак са надзорне камере са бензинске пумпе у Форт Милу, Јужна Каролина, који је убрзо постао виралан. У центру пажње је неименована жена која је свратила да напуни резервоар, али је њен дан добио неочекиван преокрет.

Добитак на срећки вриједан 250.000 долара

Жена је одлучила да поред горива "наточи" и мало среће, купивши срећку на оближњој полици. У тренутку када је схватила да је освојила 250.000 долара (око 240.000 евра), њена реакција била је непроцењива – скочила је од среће, показала тикет продавцу и почела да га грли.

Надзорна камера забиљежила је урнебесне сцене: жена је пала на кољена, подигла руке у вис и наставила да грли присутне мушкарце и жене у продавници. Славље се сигурно наставило и након што је стигла кући.

Реакције власника пумпе

Власник бензинске пумпе, који је често виђао срећну добитницу, изјавио је за медије:

„Драго ми је што је освојила новац. Виђам је сваки дан. Вјерујем да ће јој добитак промијенити живот.“

Планови остају тајна

Добитни тикет је уновчен у седишту државне лутрије, али жена није открила како ће потрошити новац. Без обзира на то, њен случај подсећа нас да срећа може бити на дохват руке – уз само мало храбрости да је потражимо.

srećka

benzinska pumpa

