Logo
Large banner

Скандал организатора: Надица Адемов изашла на бину и одбила да пјева

Извор:

Телеграф

01.01.2026

09:14

Коментари:

0
Скандал организатора: Надица Адемов изашла на бину и одбила да пјева
Фото: Telegraf.rs

Након што је пјевачица Надица Адемов изашла на бину и саопштила да због непрофесионалности организатора неће пјевати новогодишњу ноћ, огласио се Радиша Трајковић Ђани.

Наиме, он је пјевач с којим је Надица по договору требало наступити на Београдском сајму.

Међутим, због непрофесионалности организатора, када су јој саопштили да ће на бину тек у 3 сата послије поноћи, Надица је прекинула Ђанијев наступ и обратила се публици.

678018906584f Ватромет

Свијет

Стравична ноћ у Њемачкој: Ватромет убио два младића, више повријеђених

Ђанија је након свирке екипа Телеграфа питала шта се догодило.

- Жао ми је што се то десило. Ја сам добио сатницу и испоштовао - рекао је Ђани, па наставио:

- Ја Надицу много волим и она је моја сестра. Најављивао сам је на бини, али је Дарко ипак изашао јер је по сатници он требао да пјева. Не знам шта се догодило између Надице и организатора, ми смо само радили оно сто су нам рекли - рекао је Ђани за Телеграф.

Јелена Розга

Сцена

У 2026. години естрада згрнула богатство: Ево колико су зарадили у најлуђој ноћи

Слагали је организатори - она није дала на себе

Надица Адемов напустила је халу на Сајму гдје је имала заказан новогодишњи наступ, заједно са Дарком Лазићем, Радишом Трајковићем Ђанијем и Александром Младеновић.

Пјевачица је халу напустила након што јој је саопштено да ће на бину први пут те ноћи изаћи у 3 ујутру и пјевати до 5, иако је требало да се она, Дарко и Ђани смјењују на сат времена. Конкретно, Надица је први пут на бину требало да изађе од 00:30х.

Међутим, Надица је напустила халу управо због непоштовања договора од стране организатора који су јој мењали сатницу, али је претходно поступила фер - изашла је на бину и људима саопштила да неће певати, као и разлог због ког се то десило.

Подијели:

Тагови:

Nadica Ademov

koncert

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Свијет

Први снимци са лица мјеста: Има мртвих у великој експлозији на дочеку Нове године

3 ч

0
Путин честитао грађанима Нову годину: Русија ће остварити све своје циљеве

Свијет

Путин честитао грађанима Нову годину: Русија ће остварити све своје циљеве

3 ч

0
У 2026. години естрада згрнула богатство: Ево колико су зарадили у најлуђој ноћи

Сцена

У 2026. години естрада згрнула богатство: Ево колико су зарадили у најлуђој ноћи

3 ч

0
Американци поново напали бродове у Тихом океану, трага се за преживјелима

Свијет

Американци поново напали бродове у Тихом океану, трага се за преживјелима

3 ч

0

Више из рубрике

У 2026. години естрада згрнула богатство: Ево колико су зарадили у најлуђој ноћи

Сцена

У 2026. години естрада згрнула богатство: Ево колико су зарадили у најлуђој ноћи

3 ч

0
Пјевачица 15 година била у вези са овим бизнисменом: "Вјеровала сам да ћу се удати за њега"

Сцена

Пјевачица 15 година била у вези са овим бизнисменом: "Вјеровала сам да ћу се удати за њега"

13 ч

0
Марија Шерифовић отворила душу пред крај године: ''Вољела сам и била вољена''

Сцена

Марија Шерифовић отворила душу пред крај године: ''Вољела сам и била вољена''

13 ч

0
Цеца скочила на Кебу у ''Звездама Гранда'': ''Мој кандидат је оштећен вечерас''

Сцена

Цеца скочила на Кебу у ''Звездама Гранда'': ''Мој кандидат је оштећен вечерас''

14 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

55

Стравичне бројке у Швајцарској: Десетине погинулих!

11

46

Сиријски бомбаш самоубица хтио ући у цркву. Није успио, активирао је бомбу на улици

11

41

Карлеуша открила детаље интиме с Душком: Нисмо имали однос...

11

39

Бугарска званично прешла на евро

11

27

Џејмс Нанели нови кошаркаш АЕК-а из Атине

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner