Скандал организатора: Надица Адемов изашла на бину и одбила да пјева

Након што је пјевачица Надица Адемов изашла на бину и саопштила да због непрофесионалности организатора неће пјевати новогодишњу ноћ, огласио се Радиша Трајковић Ђани.
Наиме, он је пјевач с којим је Надица по договору требало наступити на Београдском сајму.
Међутим, због непрофесионалности организатора, када су јој саопштили да ће на бину тек у 3 сата послије поноћи, Надица је прекинула Ђанијев наступ и обратила се публици.
Ђанија је након свирке екипа Телеграфа питала шта се догодило.
- Жао ми је што се то десило. Ја сам добио сатницу и испоштовао - рекао је Ђани, па наставио:
- Ја Надицу много волим и она је моја сестра. Најављивао сам је на бини, али је Дарко ипак изашао јер је по сатници он требао да пјева. Не знам шта се догодило између Надице и организатора, ми смо само радили оно сто су нам рекли - рекао је Ђани за Телеграф.
Надица Адемов напустила је халу на Сајму гдје је имала заказан новогодишњи наступ, заједно са Дарком Лазићем, Радишом Трајковићем Ђанијем и Александром Младеновић.
Пјевачица је халу напустила након што јој је саопштено да ће на бину први пут те ноћи изаћи у 3 ујутру и пјевати до 5, иако је требало да се она, Дарко и Ђани смјењују на сат времена. Конкретно, Надица је први пут на бину требало да изађе од 00:30х.
Међутим, Надица је напустила халу управо због непоштовања договора од стране организатора који су јој мењали сатницу, али је претходно поступила фер - изашла је на бину и људима саопштила да неће певати, као и разлог због ког се то десило.
