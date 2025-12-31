Пјевачица 15 година била у вези са овим бизнисменом: "Вјеровала сам да ћу се удати за њега"

Извор:
Блиц
31.12.2025
22:20
Коментари:0
Пјевачица Илда Шаулић годинама је у складном браку са супругом Бојаном Вучковићем са којом има кћерку, и живи мирним и породичним животом.
Илда Шаулић није неко ко говори често у јавности о свом приватном животу, па се тако о њој и не зна много у јавности. Ипак, познато је да је прије брака имала везу са 30 година старијим мушкарцем.
Једном приликом је причала о њему и открила да је ријеч о пословном човјеку и да јој разлика између њих никада није представљала проблем.
На изненађење многих, њена веза почела је када је била у раним двадесетим годинама, а са овим бизнисменом Илда је провела чак 15 година.
''Мени његове године никада нису сметале, напротив. Да би веза добро функционисала, мушкарац мора да буде старији од партнерке, јер је зрелији и зна шта жели од живота – истакла је пјевачица у једном интервјуу послије раскида” и додала'', пише Блиц.
''Иако су многи, као и ја, вјеровали да ће бити крунисана браком, нажалост, дошло је до разлаза. Сада идем даље. Најбитније је да сам са бившим партнером остала у добрим односима и да ћу у њему кад год затреба имати заштитника”.
Након ове везе, Илда је започела везу са осам година старијим Бојаном Вучковићем, а њихова љубав родила се из пријатељства.
''Међу нама није било тинејџерских симпатија, јер је у том периоду осам година разлике, колико је Бојан старији од мене, било много. Он је отишао у Америку када је имао 20 година, а ја, дакле, само 12. Док је он био тинејџер, ја сам била заиста дијете. Бојанов рођени брат Бранко је био мој најбољи друг, јер смо генерацијски блиски. За Бојана смо моја сестра Санела, Бранко и ја били клинци, па му нисмо били интересантни'', причала је насљедница Шабана Шаулића.
