Напустили емисију, данас услиједиле жестоке казне на Пинку

Велики шеф се бијесан огласио због непоштовања у Шимановцима, и одлучили да ударе учеснике "по џепу".
Наиме, шесторо учесника су жестоко кажњени.
Писмо је стигло у Елиту, након чега га је вођа прочитао пред свима.
Тако је било и овог пута, а по џепу су ударени Виктор Гагић, Нерио Ружањи, Рада Тодоровић, Јована Митић, Мики Дудић и Мурат Асилгузин, јер су напустили емисију.
