Напустили емисију, данас услиједиле жестоке казне на Пинку

Извор:

Телеграф

30.12.2025

17:59

Коментари:

0
Напустили емисију, данас услиједиле жестоке казне на Пинку
Фото: Printscreen/RTV Pink

Велики шеф се бијесан огласио због непоштовања у Шимановцима, и одлучили да ударе учеснике "по џепу".

Наиме, шесторо учесника су жестоко кажњени.

Писмо је стигло у Елиту, након чега га је вођа прочитао пред свима.

Тако је било и овог пута, а по џепу су ударени Виктор Гагић, Нерио Ружањи, Рада Тодоровић, Јована Митић, Мики Дудић и Мурат Асилгузин, јер су напустили емисију.

(Телеграф)

Коментари (0)
