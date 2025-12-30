Позив Бошњацима на насељавање Српске - поново реторика деведесетих?

Извор:
Бошњачки политички пројекат насељавања Републике Српске с' циљем њеног гашења, неће проћи, каже први човјек СНСД-а.
Одговара он тако Мустафи Церићу, који је претходно рекао да Српска треба да се насељава муслиманима како би се промијенила конфигурација. Каже и да Република Српска није његова земља, нити ће икада бити, нити је то БиХ онако како је он замишља.
''Што се тиче муслимана који живе на простору Републике Српске, они заслужују да живе спокојан и миран живот, да се баве својим пословима и вјером. Веома је тужно данас отићи било гдје у ФБиХ гдје живе Срби. Са насељима гдје живе муслимани то није случај, зато што Република Српска има ширину. Међутим, то не значи и да је глупа и да ће дозволити намјере таквих као што је острашћени идеолог Мустафа Церић, који је за вријеме рата био духовни отац Алије Изетбеговића и написао некакву декларацију и тамо све рекао'', рекао је предсједник СНСД-а, Милорад Додик.
Овакву Додикову реакцију изазвао је говор некадашњег поглавара вјерске заједнице, с' почетка ове приче. Све то, јер, сматра да се тренутна реторика подудара са оном из 90-тих година. Циљ је да се Бошњаци, како он каже, ''угурају'' у кордобу, неку врсту енклаве, по узору на Шпанију.
''И ово што се дешава у задње вријеме у Источном Сарајеву и реторику коју чујемо. Зато бих ја позвао Бошњаке. Бошњаци, купујте што више станова у Републици Српској, Бањалуци, Бијељини и на свакој територији. Ми смо ти који ћемо очувамо територијални интегритет и суверенитет БиХ'', казао је Мустафа Церић, бивши поглавар исламске заједнице у БиХ.
Напади са територије Федерације БиХ, крећу након прилога о куповини станова у Источном Сарајеву, емитованог у политичком магазину Печат 18. децембра, појашњава предсједник БОРС-а. Каже и да није изненађен одређеним плановима исламске вјерске заједнице која је дио слаглице људи који су жељели и желе унитарну БиХ.
''Државу која ће бити искључиво бошњачка у којој ће постојати једна нација и једна вјероисповјест. Циљ је онај који је још дефинисан исламском декларацијом Алије Изетбеговића да се у срцу Европе створи Исламска држава, унитарна БиХ. У којој мјеста за Србе нема и људе који су вијековима ов'', казао је Радан Остојић, предсједник Борачке организације Републике Српске.
Индоктринирано лице које је заборавило на геноцид који се десио над Србима од '41. до '45. сада позива на унитарну БиХ, тако то виде из Одбора за заштиту права Срба у Федерацији.
''Тамо гдје он живи, у Високом су поубијали бројне Србе, а сада прича прчу да муслимани треба да ваде личне карте. Чак, како сма ја разумио његову причу и муслимани који нису из Републике Српске, да ваде личне карте у Републици Српкој. Он нема представу очигледно о животу, он замишља неку њихову Босну, унитарну. Излапио, стар, можда је дементан'', рекао је предсједник Одбора за заштиту права Срба у Федерацији БиХ, Ђорђе Радановић.
Церићева порука наљутила је и Џевада Галијашевића. Каже да је то порука пријетње. Истовремено и позив радикалним исламистима да долазе, посебно онима који долазе у мигрантском таласу. Каже и да према муслиманском дијелу Федерације нико не жели да иде. Нико не купује станове у Тузли, Травнику, Зеници и Сарајеву. И Срби и Хрвати само иду из тих дијелова, јер је то вјерски најмогогенији дио у Европи. Највише има Арапа и Турака.
''Он сада позива те Арапе и Турке, 'ајде купујте, идите у Републику Српску. 'Ајмо куповати тамо станове, 'ајмо их окупирати и на овај начин. Дакле, тај Мустага Церић, кад образлаже да је тамо јефитнији стан. Па нека купе стан у Сирији, Авганистану, Судану. Тамо је још јефтиније. Тамо су им браћа, браћа по радикализму'', казао је Џевад Галијашевић, експерт за борбу против тероризма.
Не треба заборавити да је Церић окупио највећи самит радикалних исламиста, глобалних терориста, исламске браће у Загребу у септембру ’93.године. Човјек који је измислио књигу исламофобије у којој су се нашли готово сви руководиоци Срби, Хрвати и многи муслимани. Човјек који је прво осуђивао вехабије, а послије их називао браћом. Врло опасан човјек, закључује то Галијашевић.
