Додик: Покушај напада на Путинову резиденцију је терористички чин

Извор:
АТВ
30.12.2025
16:45
Коментари:3
Предсједник СНСД-а Милорад Додик истакао је данас да покушај напада на резиденцију руског предсједника Владимира Путина представља, сходно свим међународним нормама и конвенцијама, чин тероризма.
Додик је истакао да је борба против тероризма обавеза цјелокупног човјечанства.
''Отуда је природно да већина свјетских лидера осуђује овај безумни чин', навео је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.
Покушај напада на резиденције предсједника Владимира Путина представља, сходно свим међународним нормама и конвенцијама, чин тероризма.— Милорад Додик (@MiloradDodik) December 30, 2025
Борба против тероризма је обавеза цјелокупног човјечанства.
Отуда је природно да већина свјетских лидера осуђује овај безумни чин.…
Истовремено, каже Додик, овај чин је потврда немоћи и неспремности (украјинског предсједника Владимира) Зеленског да заустави страдање сопственог народа.
''Вјерујем да ће договор предсједника Путина и (америчког предсједника Доналда) Трампа донијети пријеко потребни мир''M навео је Додик.
Култура
6 ч0
Република Српска
7 ч9
БиХ
8 ч2
Република Српска
9 ч13
Република Српска
7 ч9
Република Српска
9 ч13
Република Српска
9 ч2
Република Српска
10 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму