Logo
Large banner

Додик: Покушај напада на Путинову резиденцију је терористички чин

Извор:

АТВ

30.12.2025

16:45

Коментари:

3
Додик: Покушај напада на Путинову резиденцију је терористички чин
Фото: АТВ

Предсједник СНСД-а Милорад Додик истакао је данас да покушај напада на резиденцију руског предсједника Владимира Путина представља, сходно свим међународним нормама и конвенцијама, чин тероризма.

Додик је истакао да је борба против тероризма обавеза цјелокупног човјечанства.

''Отуда је природно да већина свјетских лидера осуђује овај безумни чин', навео је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.

Истовремено, каже Додик, овај чин је потврда немоћи и неспремности (украјинског предсједника Владимира) Зеленског да заустави страдање сопственог народа.

''Вјерујем да ће договор предсједника Путина и (америчког предсједника Доналда) Трампа донијети пријеко потребни мир''M навео је Додик.

Подијели:

Тагови:

Милорад Додик

СНСД

Русија

Владимир Путин

Коментари (3)
Large banner

Прочитајте више

Предсједник СНСД-а Милорад Додик

Култура

Додик: Дјечије позориште дало велики допринос едукацији и развоју личности младих генерација

6 ч

0
Додик: Дан Републике - 9. јануар, без обзира на оспоравања

Република Српска

Додик: Дан Републике - 9. јануар, без обзира на оспоравања

7 ч

9
Милорад Додик

БиХ

Додик: У БиХ не постоји владавина права, Словенија преварила УН

8 ч

2
Додик: Неће проћи бошњачки политички пројекат насељавања Српске ради њеног гашења

Република Српска

Додик: Неће проћи бошњачки политички пројекат насељавања Српске ради њеног гашења

9 ч

13

Више из рубрике

Додик: Дан Републике - 9. јануар, без обзира на оспоравања

Република Српска

Додик: Дан Републике - 9. јануар, без обзира на оспоравања

7 ч

9
Додик: Неће проћи бошњачки политички пројекат насељавања Српске ради њеног гашења

Република Српска

Додик: Неће проћи бошњачки политички пројекат насељавања Српске ради њеног гашења

9 ч

13
Миодраг Мишић именован за в.д. генералног директора Жељезница Српске

Република Српска

Миодраг Мишић именован за в.д. генералног директора Жељезница Српске

9 ч

2
Министарство финансија одбацује нетачну и злонамјерну изјаву Конаковића

Република Српска

Министарство финансија одбацује нетачну и злонамјерну изјаву Конаковића

10 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

44

Свештеник покушао да прода врата своје цркве

20

44

Централне вијести, 30.12.2025.

20

36

Болсонаро поново оперисан

20

34

Ковачевић: Од сарајевског суда се само антисрпске одлуке могу очекивати

20

33

Тришић Бабић: 2026. да буде година стабилности, заједништва и напретка

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner