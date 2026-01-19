Logo
Ајфон на удару хакера – Епл хитно реаговао!

Б92

19.01.2026

Ајфон
Фото: Pixabay

Компанија Епл издала је хитно безбједносно упозорење за кориснике iPhone уређаја широм свијета – милијарде мобилних телефона су потенцијално угрожене због озбиљних безбједносних пропуста у софтверу.

Како наводе из компаније, рањивости се односе на WebKit – механизам који користи Сафари и бројне друге апликације за приказ интернет садржаја. Ови пропусти већ се активно користе у хакерским нападима, што може довести до крађе података или преузимања контроле над уређајем. Епл је објавио најновије безбједносне закрпе у оквиру ажурирања iOS 26.2, али проблем представља чињеница да велики број корисника још увијек није инсталирао најновију верзију оперативног система.

Према доступним подацима, само мали проценат корисника прешао је на iOS 26, док већина Ајфон уређаја и даље ради на старијим, мање безбједним верзијама софтвера, чиме остају изложени потенцијалним нападима.

Стручњаци за сајбер-безбједност упозоравају на неколико знакова који могу указивати да је уређај компромитован:

У случају да корисници примјете неки од ових симптома, препорука је да одмах ажурирају уређај, промијене лозинке за важне налоге и уклоне сумњиве апликације.

Из Епла поручују да је редовно ажурирање софтвера један од најефикаснијих начина заштите од сајбер пријетњи и апелују на кориснике да не одлажу инсталацију најновијих безбједносних закрпа, преноси Б92.

