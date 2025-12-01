Logo

Маскирани нападачи претукли тинејџера (15), отели му јакну и ајфон

СРНА

01.12.2025

21:09

Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

У вршњачком насиљу у загребачком насељу Шпанско претучен је петнаестогодишњак, од кога је маскирана група нападача отела јакну и најновији тип "ајфона".

Дјечаку је помоћ пружена у болници, а полиција, којој је случај пријављен, наводи да је истрага у току, те да су непознате особе 28. новембра око 22.40 часова у Суседграду у парку, напали малољетника и украли му телефон, а да штета износи више стотина евра.

Доналд Трамп-27112025

Свијет

Трампова администрација оптимистична у вези са мировним процесом

Разбојништво се догодило у релативно новоизграђеном парку, када је група маскираних младића, њих четири или пет, дошла до неколико 15-годишњака који су се ту дружили.

Маскирани младићи обучени у црно намјерили су се на једног 15-годишњака, натјерали га да скине јакну коју је носио, украли му мобилни телефон и побјегли.

Претпоставља се, преносе медији, да су дјечака напали јер је на себи имао скупу јакну и најновији "ајфон".

Након напада одмах су позвани полиција и хитна помоћ. Нападнути дјечак био је превезен у болницу, преносе хрватски медији.

cvekla

Здравље

Природни сок који ''враћа у живот'': Опоравите цијели организам уз ове састојке

Дјечаци су касније испричали родитељима да нападаче нису могли да препознају јер су имали маске преко лица, те да мисле да нису пунољетни, али да су доста набилдани и изгледају као да иду у теретану.

Загреб

физички напад

