Обијена црква у Црној Гори: Украдени прилози вјерника

Црква Светог Николе у селу Горња Брезна, општина Плужине, обијена је, а из храма су украдени прилози које су вјерници претходних дана остављали.
Парох пивски Лука Цицмил рекао је да је овај вјерски објекат највјероватније обијен током протекле ноћи /између недјеље и понедјељка/.
Отац Цицмил каже да су том приликом оштећена и врата, да је полиција обавила увиђај, те да је у току интензиван рад на идентификацији починиоца.
Према његовим ријечима, ово је други пут у кратком периоду да се дешава сличан инцидент, преносе медији.
"Надам се да ће починилац схватити колику духовну штету наноси себи и да ће се покајати и престати да скрнави Божији дом. Како Божија воља буде да се сазна или не ко је учинио поменуто, надамо се да ће исход бити прије свега на духовну корист и опомена за све нас да морамо да се као друштво исправљамо и чувамо достојанство врлинског живљења као примјер онима који ће бити послије нас", рекао је отац Цицмил.
