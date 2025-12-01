Град од 3.000 становника под опсадом вукова

Извор:
Курир
01.12.2025
20:19
Становници градића Ели на сјеверу Минесоте су на ивици живаца због све већег присуства сивих вукова. Храбрим и учесталим појавама вукова по улицама, па чак и у школском дворишту, локална заједница која броји око 3.000 људи суочава се са новом и узнемирујућом реалношћу.
Ели се налази на ивици Националног парка Супериор и заштићеног подручја Боундарy Вотерс, па су становници навикли на дивље животиње. Међутим, недавни блиски сусрети с овим предатором изазвали су забринутост да се вукови превише навикавају на људе.
Дана 7. новембра 2025. један вук је примјећен како шета школским двориштем док су ученици били на часовима. Полицијска патрола је недавно забиљежила снимак два вука како трче улицом, уз коментар: "Изгледа као добра прилика да подсјетимо све на закон о повоцима у Елију", уз намигнути емотикон.
Коментатори на друштвеним мрежама изразили су забринутост, тврдећи да се ситуација погоршава.
Појавили се позиви да се сиви вук уклони са листе угрожених врста
Амерички конгресмен Пит Стаубер позвао је на уклањање сивог вука са листе угрожених врста. Тврди да се популација вукова у Минесоти потпуно опоравила и да тренутни број представља пријетњу јавној безбједности и животињама које су им плијен.
Стаубер је поручио да је виђење вука близу школе "јасан подсјетник да је популација далеко премашила циљани број".
Притисак и из сусједне државе
Његов колега, конгресмен Том Тифани из Висконсина, огласио се такође, наводећи да се број вукова мора контролисати.
"Видјели смо поклану стоку, растргнуте кућне љубимце, а сада и вукове у школском дворишту."
Стаубер предводи иницијативу за Закон о заштити стоке и љубимаца, надајући се да ће ускоро ићи у Представнички дом. Закон би вратио овлашћење за управљање популацијом вукова државним институцијама, како би се заштитили фармери, ловци и становници.
Неки се питају зашто конгресмен друге државе коментарише ситуацију, док други истичу да се вукови појављују јер су људи привукли јелене храном остављеном у двориштима.
Стручњаци наводе да вукови представљају опасност по стоку и кућне љубимце, али да је ризик по људе минималан. У свијету је забиљежено само 26 смртоносних напада од 2002. до 2020. године, већином од бјесних вукова.
У Сјеверној Америци и Европи десила су се само два фатална напада за 18 година.
Министарство природних ресурса Минесоте процјењује да је популација 2023. године износила 2.919 вукова, а пројекције говоре да би сада могла бити и до 3.624. Државни план управљања предвиђа одржавање популације између 2.200 и 3.000 - праг који је премашен.
Вукови се могу убити само у самоодбрани, док државне власти немају право на ширу контролу популације због федералних прописа.
We need to delist the gray wolf so states can manage their wolf populations which in Minnesota is out of balance. Wolves shouldn't be comfortably hanging around a populated main street in northern Minnesota.https://t.co/ynndyMKsQU— Pete Stauber (@PeteStauber) November 17, 2025
Организације за заштиту природе упозоравају да би укидање заштите довело до повратка трофејног лова који је некада скоро истријебио вукове.
Многи вјерују да вукови улазе у град јер прате јелене, које људи хране у двориштима, чиме несвјесно стварају ланац привлачења предатора, пише Курир.
