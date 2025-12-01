Након састанка са Зеленским: Макрон најавио пооштравање санкција Русији

Извор:
01.12.2025
19:05
Предсједник Француске Емануел Макрон најавио је данас, 1.децембра, пооштравање санкција против Русије на заједничкој конференцији за новинаре са предсједником Украјине Володимиром Зеленским.
"Ово је први пут да имамо тако свеобухватан план санкција, који обухвата и нафту и руску флоту танкера из сјенке. Увјеравам вас да ће у наредним седмицама притисак на Русију бити већи како би се ограничио прилив финансијских средстава", рекао је Макрон, преноси дневни лист Фигаро.
Макрон је изјавио да одбија да Украјини "држи предавања о корупцији" и додао да никада нећете бити проблема са корупцијом у Русији јер у тој земљи не постоје независна контролна тијела.
Јелисејска палата је саопштила раније данас да су Емануел Макрон и Володимир Зеленски разговарали са неколико лидера, укључујући Кира Стармера, Антонија Кошту, Урсулу фон дер Лајен, Марка Рутеа и другим шефовима држава или влада.
У саопштењу се наводи да су Зеленски и Макрон такође разговарали са Стивом Виткофом, америчким изаслаником и Рустемом Умијеровим, бившим украјинским министром одбране који је сада задужен за преговоре, пренио је раније портал БФМТВ.
