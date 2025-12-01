Logo

Часне сестре пред избором: Инстаграм или самостан?

01.12.2025

17:58

Часне сестре пред избором: Инстаграм или самостан?
Фото: Unsplash

Откад су провалиле у њихов самостан у близини Салцбурга у Аустрији, сестре Бернадет, Регина и Рита биле су заузете.

На свом Инстаграм рачуну, Рита (82) може се вид‌јети како жури по клаустру и вјежба на часовима бокса. Сестра Регина (86) толико се навикла пењати се четврти спрат степеницама да заборавља ући у недавно донирану лифт. А сестра Бернадет (88) редовно дијели оштроумна запажања о светим и свјетовним стварима уз ритуалну шољицу кафе.

Осамдесетогодишње часне сестре доспјеле су на насловнице широм свијета ове јесени након што су побјегле из дома за старије и немоћне у који су их, како кажу, црквене власти одвеле против њихове воље.

Аугустинске часне сестре имају подршку локалне заједнице и растућег броја пратилаца на Инстаграму од више од 185.000.

vatromet pirotehnika ватромет пиротехника пиксабеј

БиХ

У БиХ увезено 435 тона пиротехничких средстава

Ипак, оне у бити и даље сквотирају. Прије него што су црквене власти прије готово двије године премјестиле часне сестре на његу, локална опатија и Надбискупија Салцбург преузеле су самостан.

Сестре кажу да нису биле свјесне да потписују оно што су сматрале својим доживотним правом да остану у клаустру.

У петак је њихов поглавар, проректор Маркус Грасл из опатије Реихерсберг, објавио да сестре могу остати. Али његова понуда долази с условима: Часне сестре морају прекинути све активности на друштвеним мрежама, престати разговарати с новинарима и одрећи се тражења правног савјета. Часне сестре су одбиле приједлог, а сада је Грасл позвао Ватикан да интервенише.

У изјави објављеној у петак, часне сестре су рекле да је проректорова понуда ништа мање од забране комуницирања.

Говорећи путем Инстаграма, сестра Регина је рекла: "Не можемо пристати на овај договор. Без медија бисмо биле ућуткане."

Сарајево-магла-смог-04092025

БиХ

БиХ међу најугроженијим земљама загађењем ваздуха

Сестра Бернадет рекла је пратитељима на Инстаграму: "Морамо ријешити ово, али сваки договор који постигнемо мора бити у складу с Божјом вољом и обликован људским разумом."

Стручњак за канонско право и свештеник Волфганг Роте каже за "НПР" да договор није ни разуман ни хуман те да нема правну основу ни у црквеним ни у државним законима. "Захтјеви проректора су једноставно незаконити; он настоји ограничити сестре до те мјере да то није ништа мање од кршења њихових људских права."

Предложени споразум проректора - који је "НПР" видио - такође забрањује лаицима улазак у клаустар, укључујући и помагаче сестара, од којих многе познају деценијама и на чије се помоћ часне сестре сада ослањају.

