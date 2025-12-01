Ово ће бити најсрећнији дани у децембру: Доносе успјех у свим пољима

Извор:
Крстарица
01.12.2025
17:52
Коментари:0
Астролози издвајају четири датума за децембар 2025. који доносе срећу, емотивну стабилност и прилику за нови почетак.
Децембар 2025. доноси интроспективну енергију и спорији ритам, али унутар тог мира крију се дани који носе снажан потенцијал за напредак и унутрашње растерећење.
Бања Лука
Бањалука сутра остаје у мраку: Ови дијелови града неће имати струје
Астролози истичу да четири датума посебно обликују завршницу године и могу донијети срећу, јасноћу и емотивну стабилност.
Децембар 2025. доноси почетак нове сезоне – оне спорије, тише и повученије. Улазимо у прву фазу зиме, када се природа повлачи, а људи природно прелазе у стање интроспекције. Ипак, овај мјесец није статичан.
Према астрологији, унутар његовог мирног ритма налазе се дани који носе снажан пораст енергије и могу се сматрати најповољнијим у цијелој завршници године. Управо се у тим тренуцима отвара простор за рјешења, напредак и унутрашње растерећење.
Стручњаци истичу да је децембар период богато конструктивним потенцијалом – иако он не долази одмах. Чак и ако почетак мјесеца дјелује успорено, према њиховим савјетима корисно је свјесно радити на одржавању позитивног емоционалног тона, јачању особне енергије и његовању оптимизма. Уз то препоручују технике које помажу остати стабилан у данима који могу бити напорни или емотивно изазовни.
БиХ
БиХ међу најугроженијим земљама загађењем ваздуха
Енергетски преокрет: Завршава се ретроградни ход Нептуна у Рибама, што симболизује крај унутрашње магле и недоумица.
Ментална динамика: Меркур улази у опозицију с Ураном, па су могући изненадни догађаји, неочекиване вијести и промјене планова.
Савјети: Бирајте ријечи пажљиво, избјегавајте импулсивне реакције и ослоните се на менталну флексибилност.
Емотивни значај: Овај дан носи снажну енергију за љубавне односе, помирења и учвршћивање веза.
Препорука: Идеалан тренутак за одлуке везане за брак, љубав или почетак нове везе.
Свијет
Лидер камерунске опозиције преминуо у притвору
Практична енергија: Марс у Јарцу доноси дисциплину, фокус и снагу воље.
Завршавање обавеза: Погодно вријеме за организацију планова, дефинисање циљева и завршетак започетих пројеката.
Стабилизација емоција: Венера у Јарцу повезује срце и разум, доносећи мирније и топлије односе.
Празнична атмосфера: Овај прелаз наглашава емотивну сигурност и пријатну енергију у завршним данима године.
Астролози савјетују да се током децембра његује оно што доноси унутрашњу радост – вријеме са вољенима, креативни рад и емотивна искреност. Материјални успјех јесте важан, али права срећа долази из стабилних односа и позитивне енергије.
Друштво
5 ч0
Хроника
5 ч0
Република Српска
5 ч1
Економија
6 ч0
Занимљивости
6 ч0
Занимљивости
8 ч0
Занимљивости
10 ч0
Занимљивости
13 ч0
Најновије
Најчитаније
22
55
22
54
22
51
22
50
22
45
Тренутно на програму