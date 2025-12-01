Logo

Чуда технологије уз која смо одрастали 90-их - данас потпуно непојмљива тинејџерима

Чуда технологије уз која смо одрастали 90-их - данас потпуно непојмљива тинејџерима

Данас тинејџери успјешно „пливају“ у друштвеним мрежама, ТикТок туторијалима и емотиконима, али да их ставите пред стари фиксни телефон не би знали да га користе.

Нема ни потребе, живимо у 21. вијеку, кад није потребно висити кроз прозор с антеном у руци да би се поправила слика на ТВ екрану или чекати цијели дан уз касетофон да на радио станици пусте нови хит, пише Нова.рс.

Међутим, свима који су одрастали деведесетих на Балкану вјероватно је већ заиграо осмијех на те (из данашње перспективе урнебесне) ситуације које су чиниле свакодневицу сваког клинца затеченог на прелазу из аналогног у дигитално доба. А има их још доста.

У моменту кад аудио касете поново постају кул, покушали смо да се присјетимо још неких ствари које данашњим клинцима уопште не би биле јасне, а тад су биле нормалне.

Фиксни телефон

Главно средство комуникације, обично на централном мјесту у стану, тако да цијела породица може да чује с ким и шта причаш.

Касете

Нико не може да замисли очај кад се трака на касети умрси док с радија покушаваш да снимиш своју омиљену пјесму.

kaseta
kaseta

Вокмен

Симбол слободе. И највећа потрошња батерија у домаћинству.

Видео клуб

Мјесто гдје бираш филм сат времена, а онда узмеш онај који си гледао већ три пута. И увијек заборавиш да премоташ ВХС прије него што је вратиш.

Флопи дискете

Игрица у 12 дијелова. Једна дискета не ради. Инсталација отказана. Ти пред нервним сломом.

Диал-уп интернет

Интерне веза коју смо некада и сатима успостављали. Успут блокира телефон и звони као свемирски брод. На трептај се прекине, па мораш испочетка.

ТВ програм из новина

Желиш да гледаш нешто? Е па, то мораш да планираш. Нема ''врати уназад“, нема ''нађи на нету“.

Папирне карте за бус

Картонска ''пантљичара“ од 12 вожњи, сваку откуцаваш на апарату – а тај звук памтиш заувијек.

Играонице

У подруму изнајмиш Сегу на сат времена. Иза тебе чека још 10 њих.

Тамагочи

Имагинарни кућни љубимац који умре јер си заборавио да га нахраниш.

