Logo

Припаднице ових знакова су највећи манипулатори

01.12.2025

07:50

Коментари:

0
Припаднице ових знакова су највећи манипулатори

Понашања која укључују претјерану контролу, прикривање намјера или емоционалне игре често се повезују са одређеним астролошким енергијама.

Неке жене, према астрологији, посебно се истичу по својој способности да утичу на друге, понекад суптилно, а понекад веома директно. Такве особе су добре у читању емоција оних око себе и користе ову вјештину да постигну оно што желе. Њихова комуникација може бити привлачна, али истовремено и непредвидива, што их чини изазовним ликовима у везама.

Евро паре новац

Занимљивости

Судбина их води ка злату: Ова 3 знака ће да пливају у луксузу и новцу

Шкорпија

Жене рођене под овим знаком познате су по свом интензитету и дубокој емоционалној интелигенцији, што им омогућава да лако препознају туђе слабости. Користе јаку интуицију да процијене људе и ситуације, често много брже него што други примијете. Шкорпије понекад праве потезе из сјенке, посматрајући реакције и прилагођавајући своју стратегију. Њихова способност чувања тајни даје им додатну предност у везама. Управо зато могу деловати манипулативно када желе да контролишу динамику везе или односа.

Близанци

Близанци су друштвени, прилагодљиви и изузетно комуникативни, што им даје велику вјештину у обликовању прича и вођењу разговора. Њихово брзо размишљање и промјенљива енергија им омогућавају да се лако извуку из незгодних ситуација. Понекад могу да користе ријечи као оружје, стварајући утисак који им у датом тренутку највише одговара. Њихова способност да мијењају перспективе оставља друге збуњене, али и фасциниране. Када желе да постигну одређени циљ, знају како то да ураде вјештим вербалним маневрима.

Horoskop

Занимљивости

Са њима се не исплати свађати: Три најтврдоглавија знака Зодијака

Рибе

Иако дјелују њежно и саосјећајно, жене рођене у овом знаку могу веома суптилно утицати на друге кроз емоције. Рибе знају како да изазову емпатију и како да искористе своју рањивост да би добиле подршку или наклоност. Њихова машта их понекад наводи да избјегавају одговорност, што може резултирати манипулативним понашањем. Често остављају утисак да им је потребна заштита, иако веома добро знају шта раде. Управо та комбинација осјетљивости и нејасних намјера може бити веома збуњујућа за оне око њих, преноси Индекс.

Подијели:

Тагови:

астрологија

Хороскоп

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Дневни хороскоп за 30. новембар: Ове знакове очекује добитак

Занимљивости

Дневни хороскоп за 30. новембар: Ове знакове очекује добитак

1 д

0
Ови знакови су рођени са осмијехом на лицу

Занимљивости

Ови знакови су рођени са осмијехом на лицу

1 д

0
Рођени са даром за родитељство: Мушкарци из ова 4 хороскопска знака су сјајни очеви

Занимљивости

Рођени са даром за родитељство: Мушкарци из ова 4 хороскопска знака су сјајни очеви

2 д

0
Викенд хороскоп: Њима је субота акциони филм, а недјеља доноси мир

Занимљивости

Викенд хороскоп: Њима је субота акциони филм, а недјеља доноси мир

2 д

0

Више из рубрике

Дневни хороскоп за 30. новембар: Ове знакове очекује добитак

Занимљивости

Дневни хороскоп за 30. новембар: Ове знакове очекује добитак

1 д

0
Ови знакови су рођени са осмијехом на лицу

Занимљивости

Ови знакови су рођени са осмијехом на лицу

1 д

0
Бруталан експеримент: Погледајте шта свађа у кући ради дјетету

Занимљивости

Бруталан експеримент: Погледајте шта свађа у кући ради дјетету

2 д

0
Ово је листа најчешћих српских презимена: Погледајте које је на првом мјесту

Занимљивости

Ово је листа најчешћих српских презимена: Погледајте које је на првом мјесту

2 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

16

Пет грешака које могу да униште парфем

15

16

Хорор призори на ауто-путу: Послије одсјечених шака, пронађено и тијело без главе

15

13

Који хороскопски знакови заједно чине најхаотичнији спој?

15

13

Српска оборила све рекорде: Остварено више од милион ноћења

15

11

Захарова: Екстремно неодговорне изјаве адмирала Драгонеа

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner