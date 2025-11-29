Бруталан експеримент: Погледајте шта свађа у кући ради дјетету

Извор:
Галама, свађа, нервоза, све то утиче на дијете. Често му обиљежава и живот. Најсликовитије колико сукоби у породицу могу да утичу на дјецу приказано је у експерименту Института за учење и неуронауке и Вашингтону.
Истраживачи су спроводили тест над малим дјететом које се играло.
У експерименту, истраживач најприје дјетету показује играчку и дозвољава му да се са њом игра. Након тога улази друга особа (емотор) којој истраживач показује како се користи друга играчка - перле које се убацују у чашу и производе звук. Међутим, та особа реагује негативно, називајући радњу "иритантном" и "непријатном".
Када касније дијете добије прилику да се игра тим играчкама, док га емотор посматра без израза на лицу, оно то одбија. Непомично гледа у играчку и не реагује.
