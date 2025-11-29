Logo
Број страдалих на Суматри порастао: 303 жртве у разорним поплавама

Извор:

Танјуг

29.11.2025

14:33

Број страдалих на Суматри порастао: 303 жртве у разорним поплавама
Фото: Танјуг/АП

Број жртава у поплавама и клизиштима након монсунских киша на индонежанском острву Суматра порастао је на 303, саопштила је данас Агенција за ублажавање посљедица катастрофа у тој земљи.

Број погинулих је порастао за само неколико сати, у односу на извјештај који је претходно данас био објављен а у којем је наведено да је у поплавама погинуло 279 особа, преноси Ројтерс.

Портпарол локалне полиције Фери Валинтукан је казао раније данас да су спасиоци у провинцији Сјеверна Суматра, која је најтеже погођена, данас пронашли 31 тијело жртава.

Поплаве, Тајланд

Свијет

Број погинулих на Тајланду достигао 279

Више од 3.500 полицајаца учествује у потрази за још око 100 особа које се и даље воде као нестале и због помоћи у дистрибуцији помоћи за више од 28.400 људи који су побјегли у привремена владина склоништа широм провинције.

Због монсунских киша које су протекле недјеље изазвале клизишта и поплаве, под водом је на хиљаде кућа и зграда, а ванредно стање у тој области проглашено је до 11. децембра.

У округу Агам у провинцији Западна Суматра, скоро 80 ​​људи је нестало у три села, која су затрпана под тонама блата и камења.

Поплаве, Тајланд

Свијет

Број погинулих у поплавама на Тајланду порастао на 145

Спасавање преживјелих и откривање жртава отежавају и оштећени мостови и путеви, као и недостатак тешке механизације.

Монсунске кише које су током прошле недјеље погодиле то подручје изазвале су изливање ријека у провинцији Северна Суматра, одакле је скоро 3.000 расељених породица привремено смјештено у владина склоништа.

