"Дан Републике поново обиљежен достојанствено и с љубављу"

11.01.2026
Предсједник СНСД-а Милорад Додик истакао је да је поносан на све људе у Републици Српској јер је и ове године достојанствено и с љубављу обиљежен 9. јануар - Дан Републике.
"Наш народ зна и вјерује у своју Републику Српску да је она гарант његовог опстанка и будућности", навео је Додик на друштвеној мрежи "Икс" у ретроспективи протекле седмице.
Додик је додао да је протекле седмице присуствовао и отварању нове болнице у Требињу, која, како је навео, представља још једну велику побједу Српске.
Поносан сам на све људе у Српској јер смо и ове године достојанствено и с љубављу обиљежили 9. јануар - Дан Републике. — Милорад Додик (@MiloradDodik) January 11, 2026
Наш народ зна и вјерује у своју Републику Српску да је она гарант његoвог опстанка и будућности.
Током седмице присуствовао сам и отварању нове болнице у… pic.twitter.com/24lBFCjkG8
