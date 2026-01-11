Logo
"Дан Републике поново обиљежен достојанствено и с љубављу"

Извор:

АТВ

11.01.2026

08:39

Коментари:

3
"Дан Републике поново обиљежен достојанствено и с љубављу"
Фото: АТВ

Предсједник СНСД-а Милорад Додик истакао је да је поносан на све људе у Републици Српској јер је и ове године достојанствено и с љубављу обиљежен 9. јануар - Дан Републике.

"Наш народ зна и вјерује у своју Републику Српску да је она гарант његовог опстанка и будућности", навео је Додик на друштвеној мрежи "Икс" у ретроспективи протекле седмице.

Додик је додао да је протекле седмице присуствовао и отварању нове болнице у Требињу, која, како је навео, представља још једну велику побједу Српске.

Коментари (3)
