"9. јануар - датум који има огроман идентитетски и историјски значај за српски народ"

Аутор:

Инес Ђанковић

10.01.2026

19:10

Коментари:

0
Фото: АТВ

9. јануар - Дан Републике је датум који има огроман идентитетски и историјски значај за српски народ, истакао је градоначелник Брчко Дистрикта Синиша Милић поводом обиљежавања Дана Републике.

Додао је да је Република Српска, идеја о уточишту и институционалном оквиру у којем ће и Срби имати право на свој идентитет и моћи да буду оно што јесу. Како истиче, ова идеја је много старија.

"Ми смо деведесетих година прошлог вијека били у потреби да је бранимо. Обиљежавамо формално 34 године Републике Српске, али идеја о уточишту, мјесту гдје ће и Срби имати право на свој идентитет је много старија. Она је блиска природном праву да сви живе са својим правима и својим идентитетом онако како заслужују", каже Милић.

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић истакао је да се Српска данас брани развојем и стварањем лијепог живота за све њене грађане.

"Пред нама су велике обавезе, Републику Српску морамо развијати. Она није упитна, нити ћемо икада дозволити да буде упитна. Грађани су се на референдуму изјаснили о рођендану Републике Српске и апсолутно, то је неупитно и око тога нећемо да разговарамо", каже Минић.

Предсједник СНСД-а Милорад Додик очекује је да ће институције Брчког ургентно ријешити питање трасе ауто-пута Бањалука-Београд кроз подручје дистрикта, јер Република Српска жели да гради и гасовод који треба да прати трасу ауто-пута. Додик је рекао да Српска жели да заврши договоре око трасе ауто-пута и споји већ уговорене трасе од Модриче ка Брчком и даље према Бијељини, те напоменуо да се од Раче до Брчког већ се гради.

"Ми желимо да будемо дио приче ауто-путних коридора. Уважавамо интересе људи из Федерације БиХ за одређене комуникације. Очекујемо да ће Брчко дистрикт на својим органима то питање ријешити. У том погледу треба ријешити имовинске односе како би имали најпрестижнији, најважнији и најјефтинији енергент - гас. Учинићемо све да осигурамо да тај гасовод може да обезбиједи дистрибуцију и с једног и другог краја, да буде двосмјерни у коме ће моћи да користи гас онај ко је конкурентан у одређеном тренутку", каже Додик.

Претходно су поводом Дана Републике Српске - 9. јануара, у Брчком на споменик палим борцима положени вијенци и цвијеће.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

9. јануар - Дан Републике Српске

Милорад Додик

Саво Минић

Коментари (0)
