Порука пред меч Игокее и Клужа: "Република Српска није инат, већ љубав"

АТВ

10.01.2026

17:31

Порука пред меч Игокее и Клужа: "Република Српска није инат, већ љубав"
Фото: Уступљена фотографија

Република Српска није инат, већ љубав. Порука је то, која је упућена прије почетка утакмице између Игокее и румунског Клужа у оквиру 14. кола АБА лиге.

Играчи и стручни штабови обје екипе сликали су се са транспарентом на којем је писало "09.01. Република Српска није инат, већ љубав", поводом Дана Републике Српске.

Подсјећамо, дуел између Игокее и Клужа почео је у 17 часова у Лакташима.

КК Игокеа

ABA liga

9. јануар - Дан Републике Српске

