Порука пред меч Игокее и Клужа: "Република Српска није инат, већ љубав"

Извор:
АТВ
10.01.2026
17:31
Коментари:0
Република Српска није инат, већ љубав. Порука је то, која је упућена прије почетка утакмице између Игокее и румунског Клужа у оквиру 14. кола АБА лиге.
Играчи и стручни штабови обје екипе сликали су се са транспарентом на којем је писало "09.01. Република Српска није инат, већ љубав", поводом Дана Републике Српске.
Подсјећамо, дуел између Игокее и Клужа почео је у 17 часова у Лакташима.
Кошарка
23 ч0
Кошарка
1 седм0
Кошарка
2 седм0
Кошарка
2 седм0
Најновије
Најчитаније
20
35
20
14
20
06
20
03
19
52
Тренутно на програму