Зенит сјајан домаћин Игокеи: Химна, поштовање и посебна емоција

24.12.2025

20:08

Коментари:

0
Фото: ATV

Сјајно гостопримство, организација на врхунском нивоу и најава наставка успјешне сарадње. Ово најбоље описује минула три дана кошаркаша Игокее у Санкт Петербургу, гдје су се руски домаћини потрудили да уприличе топлу добродошлицу пријатељима из Републике Српске. Посебно емотивно било је интонирање химне “Моја Република” прије утакмице.

Одушевљење није крио ни први човјек ВТБ лиге. Сергеј Кушченко пресрећан је што је Игокеа, уз Мегу, дио “Винлајн баскет купа” и поручио да се нада успјешној сарадњи и у годинама које долазе.

“Велико ми је задовољство што српски клубови учествују у овом такмичењу. Њихово присуство донијело је доста лијепих ствари. Задовољство нам је што сми били домаћини. Химна прије почетка утакмице је одушевила све у дворани, сви смо пуног срца. Овако нешто не може да се одглуми него долази директно од срца”.

Зенит је на терену оправдао улогу фаворита. За кошаркашке Игокее утакмица против великог противника је ново искуство за наставак

сезоне.

Утакмица против Игокее била је посљедња за кошаркаше Зенита у 2025. години, док Игосе очекује још један изазов и то у Лакташима против чачанског Борца. Меч је на програму у недјељу са почетком у 17 часова.

