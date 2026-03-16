Огласила се бањалучка полиција о наводном пресретању дјеце у Пријечанима

Аутор:АТВ
16.03.2026
15:30
Мјештани насеља Пријечани и Залужани већ данима страхују за безбједност своје дјеце која свакодневно прелазе мост на путу до школе након што је ученик седмог разреда Основне школе "Јован Дучић" у Залужанима пријавио да га је непознати мушкарац пратио на мосту у Пријечанима.
Школа је о свему обавијестила полицију и затражила појачано присуство патрола у вријеме када дјеца излазе из школе.
Директор ове школе Ранкица Пушић за "Глас Српске" рекла је да је ученик седмог разреда након завршене наставе у другој смјени кренуо кући преко моста у Пријечанима када је схватио да га непозната особа прати, вјероватно мушкарац.
"На самом мосту казао је да је било више пролазника, а када их је дјечак прошао схватио је да га још увијек прати исти човјек. То је било навече око седам сати", појаснила је она.
Случај је пријављен полицији која се сада огласила за АТВ о цијелом случају.
"Полицијска станица Бањалука Лазарево је у вези са наведеним запримила пријаву, те полицијски службеници предузимају све неопходне мјере и радње у циљу провјере и утврђивања свих околности и чињеница у вези са наводима из пријаве", истакли су за АТВ из Бањалучке полиције.
