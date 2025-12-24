Драма у Даласу: Један потез скупо коштао Денвер

24.12.2025
08:42
Кошаркаши Денвер Нагетса остали су ноћас без побједе у НБА лиги на заиста драматичан начин, пошто је Пејтон Вотсон у посљедњем нападу Натетса промашио шут за три поена из потпуно изграђене позиције из ћошка у Даласу - 131:130!
Био је то меч пун успона и падова за тим Николе Јокића, који је два пута успијевао да стигне огроман резултатски минус и све је на крају стало у посљедњи напад и шут после тајмаута.
Дјеловало је све најидеалније могуће - Никола Јокић подијелио је пас у ћошак, тамо је лопту сачекао Вотсон, шутирао је потпуно сам на шуту за три поена, али је промашио, па је Далас Мавериски ипак успјели да остваре побједу.
Јокић је меч завршио са 29 поена уз седам скокова и 14 асистенција за 36 минута на паркету. Шутирао је 7/12 за два поена и 5/10 за три поена, док није ниједном ишао на линију за слободна бацања.
Може се рећи да је Денвер побједе на овом мечу ипак коштала катастрофално одиграна прва четвртина, коју су изгубили са чак 41:27, преноси Телеграф. Јурио је након тога Аделманов тим резултат цијели меч, истрошио доста енергије како би се вратио, што је на крају и учинио.
Јокић је поготком на 32 секунде до краја смањио резултат на само поен разлике, а након тајмаута Даласа Нембхард је промашио шут за Мавериксе и дао прилику Денверу у преосталих осам секунди, што није искоришћено.
Најефикаснији у редовима Даласа био је Купер Флег, ново НБА чудо, са 33 поена, девет скокова и девет асистенција, док је Ентони "Обрва" Дејвис убацио 31 поен уз девет скокова и четири асистенције.
Поред Јокића се у Денверу још истакао и Џамал Мареј са 31 поеном, седам скокова и 14 асистенција, док је Тим Хардавеј убацио 23 поена.
