Сјеверна Македонија прогласила кризну ситуацију

Влада Сјеверне Македоније усвојила је одлуку о увођењу кризне ситуације у снабдијевању електричном енергијом на територији цијеле земље након што су су електране због протеста у Грчкој суочиле са проблемом набавке лож-уља.
Одлука, која ће ступити на снагу у наредних највише седам дана, усвојена је у уторак на приједлог Управног одбора за координацију и управљање системом за управљање кризама, а који је приједлог саставио на основу немогућности набавке лож-уља неопходног за производњу електричне енергије, преноси агенција Телма.
Након освајања ове одлуке Електро-дистрибуција Сјеверне Македоније добиће могућност да користи ресурсе из државних резерви без накнаде.
Претходно су државне електране саопштиле да због протеста у Грчкој имају потешкоћа са набавком лож-уља, које се у мањим количинама користи у производњи електричне енергије и тврдиле су да се угаљ испоручује са закашњењима.
Према подацима Министарства енергетике Сјеверне Македоније, у државним резервама има више од 10.000 тона лож-уља.
