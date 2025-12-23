Невјероватни догађаји потресају 3 далматинска града: Тројица мушкараца под истрагом, ево шта се догодило!

Извор:
Полицијски службеници Службе криминалистичке полиције Полицијске управе Шибенско-книнске, у сарадњи са колегама из Полицијске управе Дубровачко-неретванске, спровели су кривичну истрагу над тројицом мушкараца осумњичених за три кривична дјела преваре.
Ријеч је о 47-годишњем хрватском држављанину и 44-годишњем и 50-годишњем држављанину Босне и Херцеговине.
Према саопштењу полиције, 19. децембра, 47-годишњи мушкарац је позвао 79-годишњу жену из Дрниша, лажно се представљајући као полицајац. Тврдио је да су жени наудили банкарски службеници и да треба да подигне сав новац и преда га полицајцима у цивилу. У ту сврху, ангажовао је два саучесника да дођу и покупе новац. Када је жена тражила личне карте, починиоци су побјегли. Сљедећег дана, 44-годишњак је поново покушао да је превари, али је полиција интервенисала и ухапсила двојицу осумњичених на њиховом кућном прагу, пише Слободна Далмација.
Исти 47-годишњак је истог дана позвао 80-годишњу жену из ширег подручја Шибеника, убеђујући је да подигне сав новац са свог рачуна. Новац је предала двојици саучесника у близини своје куће.
Полиција такође сумња да су осумњичени од 2. до 6. октобра обманули 77-годишњу жену из Плоча. Лажно су се представили као полицајци који истражују превару банкарских службеника, а 6. октобра су два саучесника дошла да покупе новац и однијела га.
Двојица осумњичених предата су притворском надзорнику Полицијске управе Шибенско-книнске, а надлежном државном тужилаштву у Шибенику поднета је кривична пријава. За 47-годишњаком је расписана потрага.
Полиција упозорава старије особе да буду опрезне и да не дају личне и банковне податке странцима. Уколико неко затражи информације телефоном или посетом вашој кућној адреси, одмах треба да контактирате своју банку и полицију. Полицијски службеници и банкарски службеници никада неће тражити да провјере стање на вашем рачуну или да обаве хитне трансакције телефоном.
