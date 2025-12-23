Logo
Large banner

Невјероватни догађаји потресају 3 далматинска града: Тројица мушкараца под истрагом, ево шта се догодило!

Извор:

Слободна Далмација

23.12.2025

17:51

Коментари:

0
Невјероватни догађаји потресају 3 далматинска града: Тројица мушкараца под истрагом, ево шта се догодило!

Полицијски службеници Службе криминалистичке полиције Полицијске управе Шибенско-книнске, у сарадњи са колегама из Полицијске управе Дубровачко-неретванске, спровели су кривичну истрагу над тројицом мушкараца осумњичених за три кривична дјела преваре.

Ријеч је о 47-годишњем хрватском држављанину и 44-годишњем и 50-годишњем држављанину Босне и Херцеговине.

Према саопштењу полиције, 19. децембра, 47-годишњи мушкарац је позвао 79-годишњу жену из Дрниша, лажно се представљајући као полицајац. Тврдио је да су жени наудили банкарски службеници и да треба да подигне сав новац и преда га полицајцима у цивилу. У ту сврху, ангажовао је два саучесника да дођу и покупе новац. Када је жена тражила личне карте, починиоци су побјегли. Сљедећег дана, 44-годишњак је поново покушао да је превари, али је полиција интервенисала и ухапсила двојицу осумњичених на њиховом кућном прагу, пише Слободна Далмација.

Исти 47-годишњак је истог дана позвао 80-годишњу жену из ширег подручја Шибеника, убеђујући је да подигне сав новац са свог рачуна. Новац је предала двојици саучесника у близини своје куће.

Полиција такође сумња да су осумњичени од 2. до 6. октобра обманули 77-годишњу жену из Плоча. Лажно су се представили као полицајци који истражују превару банкарских службеника, а 6. октобра су два саучесника дошла да покупе новац и однијела га.

Двојица осумњичених предата су притворском надзорнику Полицијске управе Шибенско-книнске, а надлежном државном тужилаштву у Шибенику поднета је кривична пријава. За 47-годишњаком је расписана потрага.

Полиција упозорава старије особе да буду опрезне и да не дају личне и банковне податке странцима. Уколико неко затражи информације телефоном или посетом вашој кућној адреси, одмах треба да контактирате своју банку и полицију. Полицијски службеници и банкарски службеници никада неће тражити да провјере стање на вашем рачуну или да обаве хитне трансакције телефоном.

Подијели:

Тагови:

Хрватска

превара

Полиција

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Хитне службе њемачког Црвеног крста (DRK) стоје поред возила хитне помоћи на мјесту гдје је, према полицијским подацима, аутомобил, наводно ударио у аутобуску станицу и повриједио неколико људи у Гисену у Њемачкој.

Свијет

Азербејџанаџ који се забио у аутобуску станицу у Њемачкој можда душевно болестан

3 ч

0
Принц Ендру предао дозволу за оружје полицији, мора да се исели из краљевске резиденције

Свијет

Принц Ендру предао дозволу за оружје полицији, мора да се исели из краљевске резиденције

3 ч

0
Навијачи Милана разочарани доласком Златана Ибрахимовића

Фудбал

Навијачи Милана разочарани доласком Златана Ибрахимовића

3 ч

0
Представљено побједничко рјешење: Милева Марић добија споменик

Култура

Представљено побједничко рјешење: Милева Марић добија споменик

3 ч

0

Више из рубрике

Кренули у Њемачку да купе ауто, завршили онесвијешћени и опљачкани на аутопуту

Регион

Кренули у Њемачку да купе ауто, завршили онесвијешћени и опљачкани на аутопуту

6 ч

0
Остао без 100.000 евра у превари са криптовалутама

Регион

Остао без 100.000 евра у превари са криптовалутама

7 ч

0
Филмска превара у Црној Гори: Представио се као рођак из БиХ, па узео 1.500 евра

Регион

Филмска превара у Црној Гори: Представио се као рођак из БиХ, па узео 1.500 евра

8 ч

0
Нападач из Основне школе добио 50 година робије: Брутално убио првачића, ранио још троје дјеце и учитељицу

Регион

Нападач из Основне школе добио 50 година робије: Брутално убио првачића, ранио још троје дјеце и учитељицу

10 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

02

Додик: Тужилаштва и судови у Српској раде против Републике, недјеловањем јачају Суд БиХ

20

47

Кушченко и Радивојевић за АТВ из Санкт Петербурга: ''Срца су нам испуњена''

20

47

Хоће ли бити обиљежавања Дана Републике Српске?

20

45

Додик о најављеним кандидатурама опозиције: Пијетао који рано кукуриче први заврши у лонцу

20

43

Пале цркве, злостављају људе и претварају их у робове: У овим земљама и даље траје прогон хришћана

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner