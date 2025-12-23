Logo
Large banner

Принц Ендру предао дозволу за оружје полицији, мора да се исели из краљевске резиденције

Извор:

Кликс

23.12.2025

17:45

Коментари:

0
Принц Ендру предао дозволу за оружје полицији, мора да се исели из краљевске резиденције

Осрамоћени британски краљевски принц Ендру добровољно је предао дозволу за оружје након што га је посјетила Метрополитанска полиција у његовој резиденцији.

Посјета полиције долази прије пресељења принца Ендруа док је боравио у резиденцији Ројал Лоџ у Виндзору.

''У сриједу, 19. новембра, полицајци из јединице Метрополитанске полиције за издавање дозвола за ватрено оружје присуствовали су обраћању у Виндзору како би замолили мушкарца у шездесетим годинама да добровољно преда дозволу за оружје и сачмарицу“, саопштила је полиција.

princ endru

Свијет

"Не могу више ово да поднесем": Принц сазнао да је све процурило у јавност

Полиција је саопштила да је дозвола предата, али није дала детаље.

Очекује се да ће се Ендру преселити у Норфок у новој години након што су му одузете титуле због веза са покојним педофилским финансијером Џефријем Епштајном.

Бивши принц ће се преселити на неоткривено имање на имању Сандрингем, које је у приватном власништву његовог брата, краља Чарлса III.

princ endru

Свијет

Демократе у одбору Представничког дома позвале бившег принца Ендруа да свједочи

У октобру је Бакингемска палата саопштила да ће се пресељење догодити ''што је прије могуће и што је изводљивије“.

Ендруов однос са Епштајном поново је под лупом прошле недјеље након што је америчка влада објавила фотографију њега како лежи у крилу жене као дио Епштајновог досијеа, преноси Кликс.

Подијели:

Таг:

princ Endru

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Планирали састанак: Процурила нова преписка између принца Ендруа и Епштајна

Свијет

Планирали састанак: Процурила нова преписка између принца Ендруа и Епштајна

1 мј

0
Принц Ендру би могао у затвор: Био је са 40 проститутки за 4 дана?

Свијет

Принц Ендру би могао у затвор: Био је са 40 проститутки за 4 дана?

1 мј

0
Краљ Чарлс

Свијет

Краљ Чарлс исмијан од стране демонстранта због принца Ендруа

1 мј

0
Принц Хари бијесан због дволичности двора: Зашто је Ендру задржао привилегије, а он није?

Свијет

Принц Хари бијесан због дволичности двора: Зашто је Ендру задржао привилегије, а он није?

2 мј

0

Више из рубрике

Џефри Епстајн

Свијет

Појавио се снимак наводног самоубиства Џефрија Епстина: Тврде да је лажан

4 ч

0
Италија промијенила текст националне химне

Свијет

Италија промијенила текст националне химне

5 ч

0
Рајанер кажњен са 255 милиона евра због злоупотребе положаја

Свијет

Рајанер кажњен са 255 милиона евра због злоупотребе положаја

5 ч

0
Оружана пљачка највеће златаре, отето око 100.000 евра

Свијет

Оружана пљачка највеће златаре, отето око 100.000 евра

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

07

За све оне који трпе неправду: Сутра је важан празник, овај обичај се мора испоштовати

21

02

Додик: Тужилаштва и судови у Српској раде против Републике, недјеловањем јачају Суд БиХ

20

47

Кушченко и Радивојевић за АТВ из Санкт Петербурга: ''Срца су нам испуњена''

20

47

Хоће ли бити обиљежавања Дана Републике Српске?

20

45

Додик о најављеним кандидатурама опозиције: Пијетао који рано кукуриче први заврши у лонцу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner