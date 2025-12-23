Принц Ендру предао дозволу за оружје полицији, мора да се исели из краљевске резиденције

Извор:
Кликс
23.12.2025
17:45
Коментари:0
Осрамоћени британски краљевски принц Ендру добровољно је предао дозволу за оружје након што га је посјетила Метрополитанска полиција у његовој резиденцији.
Посјета полиције долази прије пресељења принца Ендруа док је боравио у резиденцији Ројал Лоџ у Виндзору.
''У сриједу, 19. новембра, полицајци из јединице Метрополитанске полиције за издавање дозвола за ватрено оружје присуствовали су обраћању у Виндзору како би замолили мушкарца у шездесетим годинама да добровољно преда дозволу за оружје и сачмарицу“, саопштила је полиција.
Свијет
"Не могу више ово да поднесем": Принц сазнао да је све процурило у јавност
Полиција је саопштила да је дозвола предата, али није дала детаље.
Очекује се да ће се Ендру преселити у Норфок у новој години након што су му одузете титуле због веза са покојним педофилским финансијером Џефријем Епштајном.
Бивши принц ће се преселити на неоткривено имање на имању Сандрингем, које је у приватном власништву његовог брата, краља Чарлса III.
Свијет
Демократе у одбору Представничког дома позвале бившег принца Ендруа да свједочи
У октобру је Бакингемска палата саопштила да ће се пресељење догодити ''што је прије могуће и што је изводљивије“.
Ендруов однос са Епштајном поново је под лупом прошле недјеље након што је америчка влада објавила фотографију њега како лежи у крилу жене као дио Епштајновог досијеа, преноси Кликс.
Свијет
1 мј0
Свијет
1 мј0
Свијет
1 мј0
Свијет
2 мј0
Најновије
Најчитаније
21
07
21
02
20
47
20
47
20
45
Тренутно на програму