Принц Хари бијесан због дволичности двора: Зашто је Ендру задржао привилегије, а он није?

Када су принц Хари и Меган Маркл одлучили да се повуку са краљевских дужности, њихов раскид са Палатом био је брз, хладан и немилосрдан.
Одузета им је титула, службени статус и – што је најважније – безбједносна заштита. Али када је у питању био принц Ендру, човјек који је осрамотио монархију скандалом који је обишао свијет, правила су одједном постала другачија. И то је оно што Хари никада није могао да опрости.
Када је Меган ушла у краљевску породицу, многи су вјеровали да ће она и Хари, заједно са принцом Вилијамом и војвоткињом Кејт, постати нова нада монархије. Британски медији су их звали ''фантастична четворка“. У почетку су дјеловали уједињено, насмијано и у савршеном складу.
Али иза кулиса, ситуација је била потпуно другачија. Меган је касније признала да је у том периоду пролазила кроз озбиљне менталне кризе и суицидалне мисли, док су односи између браће почели да се урушавају. Хари је већ тада осјећао да иде ''другачијим путем од Вилијама“.
Сцена
Принц Хари тражи помирење од краља Чарлса
Када су јавно објавили да желе да се повуку са краљевских дужности, вијест је погодила Британију као бомба. Краљица Елизабета и њени савјетници нису дозволили ''половично рјешење“ – ако нису потпуно унутра, онда су потпуно напољу.
Све привилегије, укључујући и полицијско обезбјеђење, одмах су им укинуте. Хари је био шокиран. У својим мемоарима ''Резерва“ (енг. Спаре) написао је да су он и Меган имали исти ниво безбједносне претње као краљица, али да им је заштита ипак одузета.
''Наша локација у Канади постала је јавна, осјећали смо се као мете“, написао је Хари. ''Али онда нас је спасао Тајлер Пери. Дао нам је своју кућу и тим за обезбјеђење. То нам је буквално спасло живот.“
Свијет
Принц Хари посјетио гроб краљице Елизабете: Морао је да тражи посебно одобрење
Прије него што је сигурност повучена, Хари је увјеравао Меган да се то никада неће догодити – јер чак ни његов ујак, принц Ендру, није изгубио обезбјеђење иако је био у средишту скандала са Џефријем Епстајном и оптужбама за сексуално злостављање.
''Упркос срамоти и оптужбама, никоме није пало на памет да му одузме заштиту“, написао је Хари. ''Људи могу имати разне притужбе на нас, али сексуални прекршаји нису међу њима.“
За Харија, то је био тренутак потпуне издаје – и доказ да за Палату постоје двоструки стандарди.
Након неславног интервјуа у емисији Њуснајт 2019. године, Ендру је био приморан да се повуче из јавног живота. Али за разлику од Харија, задржао је полицијско обезбјеђење. Краљица је чак наставила да плаћа његове приватне трошкове, укључујући и безбједност.
Тек 2022. године, Ендру је изгубио полицијску заштиту, али је и тада трошкове преузела његова мајка. Касније је краљ Чарлс привремено наставио да финансира његову сигурност, док наводно није одлучио да томе стане на крај 2024. године, желећи да га ''подстакне да напусти краљевску резиденцију“.
Сцена
Принц Хари пружио руку помирења Вилијаму и Чарлсу?
За Харија, та неправда није само лична рана. Она је симбол свега што, по његовом мишљењу, у монархији не функционише. Током година, јавно је критиковао Палату због лицемерја и недостатка емпатије, а однос према његовој породици и даље је хладан.
Његова борба, међутим, није само против институције, већ и против насљеђа које је дефинисало његов живот. ''Неки су заштићени упркос свему, а неки су одбачени чим проговоре“, рекао је у једном интервјуу.
Прича о принцу Харију и принцу Ендру није само о једном гњеву или породичном разочарању. Она је огледало двоструких стандарда у срцу британске монархије. Један принц је изгубио све јер је изабрао љубав и слободу, док је други задржао привилегије упркос срамоти која је унијела мрачну сјенку над круном.
